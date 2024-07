9 lug 2024 17:59

VIDEO! SI SALVINI CHI PUO’ – IL CAPITONE, IN UNA DELLE SUE DIRETTE-FIUME SU INSTAGRAM, AMMETTE: “RARAMENTE VADO IN CHIESA LA DOMENICA, SONO L’ULTIMO DEI BUONI CRISTIANI E DEI BUONI CATTOLICI. NON VADO IN CHIESA E NON PREGO QUANTO DOVREI E VORREI, MA LA FEDE RIGUARDA OGNUNO DI NOI” – SONO LONTANI I TEMPI IN CUI IL LEADER LEGHISTA BRANDIVA E BACIAVA IL ROSARIO A OGNI OCCASIONE PUBBLICA…