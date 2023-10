VIDEO STRACULT! UNO, GIAMBRUNO E CENTOMILA – IL SIGNOR MELONI DA' IL MEGLIO DI SE' NEL PROMO DELLA NUOVA EDIZIONE DI “TG4 DIARIO DEL GIORNO” - PETTINATURA "A SCHIAFFO" DI FANTOZZIANA MEMORIA, DENTI SBIANCATI STILE KEN E LA VOCE METALLICA CHE, NELLE BASI NUCLEARI, AVVISA DI UN'IMMINENTE ESPLOSIONE, ANDREA GIAMBRUNO ACCOMPAGNA LE FRASI CON UN ELOQUENTE GESTO DELLA MANO A "TRIANGOLO" CHE HA GIÀ SCATENATO VARIE INTERPRETAZIONI A SFONDO EROTICO… - VIDEO

Promo del bellimbusto con boccucce, pose, atteggiamento da giornalista di successo (che sa anche scrivere al computer) sempre in completo blu, e parole forzatamente scandite ("Proprio... Mentre... Stanno... Accadendo...")@Moonlightshad1 @Zerovirgola2 @VigilanzaT @MattiaP15357807 pic.twitter.com/4mALW6FoJC — arelis888 ???‍??‍? (@arelis888) October 11, 2023

Marco Zonetti per Dagospia

andrea giambruno promo della nuova edizione di TG4 DIARIO DEL GIORNO

E' da qualche tempo che Andrea Giambruno, il signor Meloni, non crea scandali diplomatici con qualche sua dichiarazione improvvida, ma il promo della nuova edizione del suo Tg4 - Diario del Giorno che sta girando in questi giorni in Tv lascia senz'altro presagire futuri meravigliosi capitoli nella saga del first husband.

Nel promo, ripreso passo passo dalle telecamere, l'aitante Andrea si aggira per i cortili e corridoi di Mediaset annunciando: "Quello che mi... piace fare... quello che... ci piace... fare è raccontarvi... i fatti... proprio... mentre stanno accadendo". Il tutto con l'eloquio suadente e fascinoso della voce metallica che, nelle basi nucleari, avvisa di un'imminente esplosione. Non contento, Giamby accompagna quindi la fine della frase con un eloquente gesto della mano, che in rete ha già scatenato varie interpretazioni a sfondo erotico.

"Lo facciamo con un linguaggio semplice e popolare perché sia comprensibile a tutti voi" continua a scandire il golden boy inframezzando ogni parola con una pausa di circa tre minuti e mezzo, "accessibile... a tutti... quanti... voi. Lo facciamo con il massimo sforzo professionale... lo facciamo... con grande... orgoglio".

Pettinatura "a schiaffo" di fantozziana memoria, denti sbiancati stile Ken che a ogni lampo di sorriso fanno perdere almeno venti diottrie ai malcapitati interlocutori, il "primo marito" italico è dunque pronto per nuove avventure mediatiche. Siamo sicuri che la buona Giorgia stia toccando ferro.

