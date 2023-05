''GIORGIA CE STA A CREDE': IO SONO IL POTERE ASSOLUTO" - “IL FOGLIO”: “SI COMINCIA AD ASCOLTARE IL SUONO DEL ‘TACCO’ MELONI IN RAI, IN CDM, NEGLI APPARATI DI STATO. SI STA PRENDENDO CONFIDENZE CHE FINORA NON SI ERA MAI PRESA. L'HA FATTO CON IL MINISTRO GIORGETTI, CON CUI “È STATO CHIUSO L’ACCORDO SULLA GDF” E LO STA FACENDO CON SALVINI CHE, SULLA “RAI, NON SI DEVE ALLARGA'” - MELONI FA PROVE DI “MARESCIALLERIATO” ALL'OMBRA DI MANTOVANO, TEMPERATO DALLA VECCHIA BARBERIA DI STATO, I GIANNIDEGGENARO-LUCIANOVIOLANTE-GIULIANOAMATO, GLI ZII DI SINISTRA, CON CUI SI CONFIDA, E SCEGLIE…” - MELONI “CE CREDE” E CREDE CHE PERFINO FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, E LO DICONO IN FDI, “SIA PIÙ UTILE, L’ANNO PROSSIMO, COME COMMISSARIO EUROPEO” ANZICHÉ IN ITALIA, DOVE ORMAI “FA LA FORTUNA DI VOI GIORNALISTI”. “CE CREDONO” E HANNO PURE RAGIONE LORO: “PER FARE CADERE MELONI NON VI RESTERÀ CHE TIFARE SALVINI”