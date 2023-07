VIDEO! VISTO CHE PER MONICA CIRINNA' LA TERRA "NON SI PUO’ POSSEDERE", OCCUPIAMO LA SUA! E SE PIJAMO PURE I 24MILA EURO NELLA CUCCIA DEL CANE – L’EX SENATRICE DEM MONICA CIRINNA’ RACCONTA LA SUA NUOVA VITA NEL BUEN RETIRO DI CAPALBIO DOVE HA APERTO UN RISTORANTE RURALE (IL VIDEO STRACULT IN CUI SCOMODA GLI INDIGENI AYMARÀ: “LA TERRA NON SI PUÒ POSSEDERE MA CHI CE L’HA CONDIVIDE E CHIEDE L’ARMONIA PER TUTTI”) – E I 24MILA EURO TROVATI NELLA CUCCIA DEL CANE: "L’INCHIESTA È STATA ARCHIVIATA, ERAVAMO ANCHE NOI DELLE VITTIME”

Estratto dell'articolo di Giovanna Cavalli per roma.corriere.it

I SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNA - MEME BY OSHO

«La mia vita adesso è qui alla fattoria. Da novembre mi sono trasferita in Toscana, ho spostato la residenza. Produco vino, olio, conserve, marmellate, pomodori. Non da ora, lo faccio da oltre vent’anni, era il 2002 quando io e mio marito Esterino Montino abbiamo creato la CapalBio.

Pure sui moduli per Palazzo Madama, alla casella professione, ci avevo scritto: imprenditrice agricola, mica è un’esclusiva della Santanchè», rivendica con campagnolo orgoglio Monica Cirinnà, 60 anni, ex senatrice pd, rimasta fuori dal Parlamento nell’ultima tornata elettorale, sconfitta da FdI nel proibitivo collegio di Roma 4.

I SOLDI NELLA CUCCIA DEL CANE DELLA CIRINNA - MEME

Ecologista, animalista, attivista per i diritti civili, con un breve video su Instagram — sole al tramonto e outfit agro-chic: blusa grigia, pantaloni neri, orecchini e sandali infradito — giorni fa ha presentato Terra, «ristorante rurale, dalla natura al piatto» aperto nella tenuta di famiglia. Quella della famosa cuccia del cane Orso in cui, ad agosto 2021, fu ritrovata una busta di plastica con dentro 24 mila euro nascosti da chissà chi, chissà quando e perché. «Ma se proprio ne deve riparlare, scriva pure che l’inchiesta è stata archiviata, che non siamo mai stati nemmeno sentiti dal pm, che eravamo anche noi delle vittime», ribadisce dal suo rifugio in Maremma, località Capalbio, borgo sempre caro alla Sinistra: «Ma io non vado in spiaggia, non frequento nessuno, esco poco, mi faccio anche il pane da sola».

monica cirinnà video sul ristorante rurale

Dunque diventa ristoratrice?

«Non è un vero e proprio ristorante, ma un luogo di degustazione dei nostri prodotti o di quelli dei vicini, sempre a km zero. Un buffet freddo, per accompagnare un bicchiere di vino, senza menù, si assaggia quel che c’è. Con 13 ettari di vigneto, produciamo 100 mila bottiglie all’anno di Sangiovese e Ansonica».

E il suo compito qual è?

«Mi occupo dell’orto “che vuole l’uomo morto”. Al momento siamo in overbooking di zucchine, ci faccio le parmigiane che poi congelo. E seguo marmellate e passate di pomodori».

Chi l'aiuta?

«Due operai fissi e il figlio di Esterino, più un trattorista. Per la raccolta delle olive e la vendemmia prendo gente dalle cooperative, tutti in regola e con il Durc».

E che altro ha in mente?

«Offrire degli alloggi rurali, magari tende per il glamping, nel rispetto della natura».

Alla politica non pensa più?

«Dalle grandi passioni non si può mai divorziare».

(...)

Qualcuno dei dem l’ha cercata, magari per prenotare un tavolo?

cirinnà montino villa capalbio

«Non mi ha contattata nessuno, nemmeno del Pd locale o tra gli eletti in Toscana, a parte la mia amica Alessandra Nardini. Il telefono non suona. Se esci dal giro, se non hai un incarico di partito, vieni facilmente accantonato».

Rimpianti ne ha?

«Non dimentico il colpo di mano di Ferragosto, quando Letta con i suoi sodali rinnegarono la decisione della direzione regionale che mi voleva capolista. Zingaretti, Orlando, Franceschini, ognuno ha protetto i suoi. E di notte, tra spinte e controspinte, mi ritrovai nel collegio perdente. Del resto quando sei un cane randagio come me non sei di nessuno e non hai nessuno».

IL CANE DELLA CIRINNA - MEME

Porta chiusa-chiusa?

«Non è detto, ma la mia vita va avanti lo stesso. Stare qui mi ha fatto bene, è stato un unguento per le ferite. Non sa che soddisfazione quando mi dicono: “Ma che buona la tua marmellata”».

monica cirinnà video sul ristorante rurale

monica cirinna e il ristorante terra a capalbio 1 monica cirinna e il ristorante terra a capalbio 3 cirinnà montino cani villa capalbio monica cirinna e il ristorante terra a capalbio 4 Esterino Montino E MONICA CIRINNA Esterino Montino E MONICA CIRINNA monica cirinnà Esterino Montino E MONICA CIRINNA montino cirinna 9 MONICA CIRINNA E LA CAMERIERA MEME BY ANNETTA BUSETTI MEME SUL CANE DELLA CIRINNA monica cirinna e il ristorante terra a capalbio 5 monica cirinnà video sul ristorante rurale