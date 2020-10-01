VIENI AVANTI, CASALINO! - POVERO RAGAZZO. DAI E DAI, A FORZA DI TRACIMARE IN CAMPI A LUI SCONOSCIUTI (LA PALUDE ITALIANA, LA POLITICA INTERNAZIONALE, L'ASCESI OMO-CUBANA), ANCHE IL PIÙ MODESTO E RITROSO DEGLI ESSERI VIENE COLTO DAL SOSPETTO CHE IL DESTINO LO ABBIA CHIAMATO A DIVERSO E PIÙ ALTO COMPITO: FARSI DEL MALE – COSÌ SI È RIVOLTO A UN TRIBUNALE PER CHIEDERE UN RISARCIMENTO DANNI DI 200MILA EURO ‘’PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA’’ PER DUE ARTICOLI PUBBLICATI DA DAGOSPIA PIÙ UN MEME SU INSTAGRAM (SIC!)-