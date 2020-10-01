VIENI AVANTI, CASALINO! - POVERO RAGAZZO. DAI E DAI, A FORZA DI TRACIMARE IN CAMPI A LUI SCONOSCIUTI (LA PALUDE ITALIANA, LA POLITICA INTERNAZIONALE, L'ASCESI OMO-CUBANA), ANCHE IL PIÙ MODESTO E RITROSO DEGLI ESSERI VIENE COLTO DAL SOSPETTO CHE IL DESTINO LO ABBIA CHIAMATO A DIVERSO E PIÙ ALTO COMPITO: FARSI DEL MALE – COSÌ SI È RIVOLTO A UN TRIBUNALE PER CHIEDERE UN RISARCIMENTO DANNI DI 200MILA EURO ‘’PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA’’ PER DUE ARTICOLI PUBBLICATI DA DAGOSPIA PIÙ UN MEME SU INSTAGRAM (SIC!)

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politica

TRUMP HA NASCOSTO AGLI AMERICANI DI ESSERE POSITIVO AL CORONAVIRUS! – IL PRESIDENTE AMERICANO SI ERA SOTTOPOSTO A UN TEST RAPIDO GIOVEDÌ PRIMA DI UN'INTERVISTA A "FOX NEWS", MA HA FATTO FINTA DI NIENTE - ANCHE PERCHÉ ALL’INTERNO DEL SUO INNER CIRCLE IL CLIMA È VELENOSISSIMO, CON MELANIA INVIPERITA PER LA RELAZIONE DEL PUZZONE CON HOPE HICKS – MA GLI AMERICANI CON LA POLARIZZAZIONE E LE FALSITÀ DI QUESTI ANNI NON SANNO PIÙ COSA CREDERE, E I MESSAGGI CONFUSI SULLA SALUTE DEL PRESIDENTE STANNO METTENDO IN DISCUSSIONE IL FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE STESSA…

DOPO AVER STRAZIATO IL PAESE CON IL SUO EGO, RENZI DÀ IL COLPO DI GRAZIA ALLA GIUSTIZIA INTASANDO I TRIBUNALI CON LE CAUSE CIVILI A CHIUNQUE ABBIA OSATO CRITICARLO: A DAGOSPIA HA CHIESTO UN MILIONE DI EURO (BUM!) MA LUI STESSO SI VANTA CON BURIONI DI AVER PRESENTATO ALTRE 84 AZIONI CIVILI - CI SONO PELÙ, TELESE, VISSANI, D'EUSANIO, L'EX MINISTRA TRENTA, PORRO, BECCHI, SARZANINI, MURGIA, BELPIETRO, AMADORI, MIRIANO. E UNA VENTINA SOLO A TRAVAGLIO, TRA CUI UNA PERCHÉ AVEVA IN CASA UN ROTOLO DI CARTA IGIENICA CON LA SUA FACCIA - ITALIA VIVA HA BLOCCATO LA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO LE LITI TEMERARIE. TE CREDO!

TRUMP VUOLE LASCIARE L'OSPEDALE DOMENICA – E’ DISPERATO PER LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE, PREOCCUPATISSIMO CHE IL VIRUS LO FACCIA SEMBRARE UN ''DEBOLE'', INCAZZATO CON STAMPA E MEDICI CHE L’HANNO ASFALTATO PER AVER INFRANTO LE REGOLE DI QUARANTENA LASCIANDO LA SUA SUITE D'OSPEDALE, ANCORA INFETTO DAL VIRUS, PER FARE UN GIRO IN SUV E SALUTARE I SUOI FAN - PIERS MORGAN: “È VERGOGNOSAMENTE PRONTO A RISCHIARE LA VITA DEGLI AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI PER SALVARE LA SUA PELLE ELETTORALE CERCANDO DI SEMBRARE UN DURO”