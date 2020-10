TRUMP VUOLE LASCIARE L'OSPEDALE DOMENICA – E’ DISPERATO PER LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE, PREOCCUPATISSIMO CHE IL VIRUS LO FACCIA SEMBRARE UN ''DEBOLE'', INCAZZATO CON STAMPA E MEDICI CHE L’HANNO ASFALTATO PER AVER INFRANTO LE REGOLE DI QUARANTENA LASCIANDO LA SUA SUITE D'OSPEDALE, ANCORA INFETTO DAL VIRUS, PER FARE UN GIRO IN SUV E SALUTARE I SUOI FAN - PIERS MORGAN: “È VERGOGNOSAMENTE PRONTO A RISCHIARE LA VITA DEGLI AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI PER SALVARE LA SUA PELLE ELETTORALE CERCANDO DI SEMBRARE UN DURO”