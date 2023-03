IL VINCOLO ESTERNO DI ELLY – QUANTO HANNO INFLUITO I VOTI DEI GRILLINI ALLE PRIMARIE DEL PD? SECONDO “NOTO SONDAGGI”, IL 22% DI CHI SI È PRESENTATO AI GAZEBO AVEVA VOTATO MOVIMENTO 5 STELLE A SETTEMBRE. MA I NUMERI DEGLI ALTRI ISTITUTI DI RICERCA RIDIMENSIONANO L’APPORTO DELLE TRUPPE POCHETTATE. COMUNQUE SIA ANDATA, GLI ISCRITTI, CHE AVEVANO SCELTO BONACCINI, SI SARANNO SENTITI FREGATI…

Elly Schlein vince le primarie. Le prime parole: "ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto. Vi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola, grande, rivoluzione. Anche questa volta non ci hanno visto arrivare" #Schlein pic.twitter.com/HHnBRYn6K6 — Local Team (@localteamtv) February 26, 2023

Estratto dell’articolo di Lorenzo Salvia per il “Corriere della Sera”

FLUSSI DI VOTO ALLE PRIMARIE PD

Ma quanto hanno pesato davvero gli elettori degli altri partiti nelle primarie che hanno portato Elly Schlein a guidare il Pd? Tra le rilevazioni sul tema, la più solida sembra quella di Candidate & Leader Selection, gruppo di ricerca della Società italiana di scienza politica, […] realizzata con il metodo degli exit poll: interviste all’uscita dei gazebo e quindi la certezza che gli intervistati alle Primarie del Pd avessero davvero votato. […]

Secondo questo studio il 5% delle persone che hanno scelto Schlein, alle Politiche di settembre aveva votato Movimento 5 Stelle. Sarebbero poco più di 25 mila persone.

PRIMARIE PD - COME HANNO VOTATO LE PROVINCE

Non poche. Ma non abbastanza per ribaltare il risultato, visto il vantaggio di oltre 80 mila voti sullo sfidante Stefano Bonaccini.

Diverso il discorso per Verdi e Sinistra. Da qui verrebbe il 13% delle preferenze andate alla nuova segretaria. «Sono circa 75 mila voti, — spiega uno dei componenti del gruppo di ricerca, Marco Valbruzzi, politologo dell’Università Federico II di Napoli — una cifra simile al distacco rispetto al concorrente». Ma Sinistra e Verdi sono molto vicini al Pd per storia e orientamento, con bacino elettorale in parte sovrapponibile.

PRIMARIE PD - MEME BY CARLI

Nel conto c’è da mettere anche un 4% di voti arrivati a Schlein dalle persone che nelle ultime elezioni hanno votato +Europa, il partito di Emma Bonino. Anche questo pacchetto, da solo, non sarebbe stato capace di spostare gli equilibri. E anche qui i bacini elettorali sono abbastanza contigui, e lasciano quindi poco spazio ai soliti sospetti.

In misura minore anche Bonaccini avrebbe avuto un aiuto «esterno». Il 6% delle sue preferenze sarebbe arrivato da chi a settembre aveva scelto il Terzo polo. […]

elly schlein vittoria primarie pd

C’è poi un’altra rilevazione, quella di Noto sondaggi. […] Secondo questa ricerca il 22% delle persone che sono andate negli oltre 5.500 gazebo aveva votato Movimento 5 Stelle. Uno su cinque. Oltre 200 mila persone che, in questo caso, sarebbero state davvero in grado di ribaltare il risultato. Anche se tra gli intervistati, il 13% ha detto di aver votato Schlein, il 2% Bonaccini. Mentre gli altri, cioè la stragrande maggioranza, non hanno risposto. YouTrend non ha fatto rilevazioni sul tema. Ma il direttore Lorenzo Pregliasco si dice scettico su numeri così consistenti. […]

GIUSEPPE CONTE ELLY SCHLEIN MEME BY DAGOSPIA GIUSEPPE CONTE stefano bonaccini discorso dopo la sconfitta alle primarie pd 2