10 feb 2023 12:45

UNA VITTORIA PER GLI ODIATORI SOCIAL: MINACCIARE DI MORTE IL PRESIDENTE DEL SENATO NON È REATO – LA PROCURA DI ROMA HA CHIESTO E OTTENUTO L'ARCHIVIAZIONE DELL'INCHIESTA APERTA NEI CONFRONTI DI DUE UOMINI PER I LORO POST PUBBLICATI NEL 2021 CONTRO ELISABETTA ALBERTI CASELLATI – TRA I MESSAGGI C'ERANO: “AMMAZZIAMOLA”, “VOGLIO UCCIDERE LA CASELLATI” – PER IL GIP NON SI TRATTA DI MINACCE REALI, MA DELL'ESPRESSIONE COLORITA DI UNA RABBIA POLITICA NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI…