VITTORIO FELTRI, VIA IL FIASCO! – IL GIORNALISTA, IN QUANTO ELETTO PIÙ ANZIANO, DOVREBBE PRESIEDERE LA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE IN LOMBARDIA. MA SI RIFIUTERÀ PERCHÉ, COME DICE LUI, “NON HO NESSUNA VOGLIA DI ROMPERMI I COGLIONI” – A “LA ZANZARA” FELTRI RISPONDE A CHI LO ATTACCA SULLO STIPENDIO CHE INTASCHERÀ COME CONSIGLIERE REGIONALE: “PER ME 13MILA EURO SONO UN CAZZO, DEI SOLDI NON ME NE OCCUPO PERCHÉ NE HO TALMENTE TANTI…”

1. FELTRI E IL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE: "NON HO VOGLIA DI ROMPERMI I COG***"

Estratto da www.milanotoday.it

VITTORIO FELTRI MANGIA E BEVE

Vittorio Feltri, 79 anni, eletto a Milano nella lista di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali in Lombardia, dovrebbe presiedere la prima seduta del consiglio regionale, in programma tra il 16 e il 31 marzo. Dovrebbe, appunto. Perché il direttore editoriale di Libero - che sarà il più anziano al Pirellone, dettaglio che gli affiderebbe la "direzione" della prima seduta - non sembra disposto ad accettare di buon grado il compito che lo aspetta. "Ah questo non lo so, è una notizia che mi date voi, ma rifiuterò perché non ho nessuna voglia di rompermi i cogl...", dice scherzando il fondatore di "Libero" contattato dall'AdnKronos. […]

[…] Al presidente della Lombardia, sottolinea Feltri, "non ho nessuno consiglio da dare, lo prego di continuare ad andare avanti come ha sempre fatto". […] Dopo le elezioni politiche si capiva quale fosse l'andazzo e non ci voleva un'intelligenza particolare per capire che qui in Lombardia e nel Lazio avrebbe trionfato il centrodestra".

2. IL NEOLETTO CONSIGLIERE REGIONALE IN LOMBARDIA VITTORIO FELTRI A LA ZANZARA SU RADIO 24: “TREDICIMILA EURO DI INDENNITÀ? PER ME SONO UN CAZZO”

Da “La Zanzara – Radio24”

VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO

Il neoletto consigliere regionale in Lombardia Vittorio Feltri a La Zanzara su Radio 24: “Tredicimila euro di indennità? Per me sono un cazzo”

Il neoeletto consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Feltri si confessa a La Zanzara su Radio 24: “Io a presiedere il consiglio? Non so niente, vedrò cosa dovrò fare. Cosa fa il consigliere? Dà dei consigli!”

Poi sullo stipendio aggiunge: “Non so quanto guadagna un consigliere regionale, dei soldi non me ne occupo mai perchè ne ho talmente tanti. Tredici mila euro al mese di indennità? Non mi cambiano la vita, io me ne frego, di soldi ne ho abbastanza. Per me tredicimila euro sono un cazzo.

Alla domanda “Sa quanti sono i consiglieri regionali?” Feltri si innervosisce e risponde: “Preferisco parlare di gatti e quelli so che sono quattro”.

vittorio feltri VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO