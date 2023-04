VITTORIO SGARBI ALL’ASSALTO DELLA CIOCIARIA! – IL CRITICO D’ARTE TENTA LA CANDIDATURA A SINDACO DI ARPINO (PAESINO DI 6700 ANIME VICINO FROSINONE DOVE E' NATO CICERONE) - SGARBI VUOLE CONTINUARE A COLLEZIONARE POLTRONE. AL MOMENTO RICOPRE ALMENO 10 CARICHE, TRA CUI QUELLA DI SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA E CONSIGLIERE REGIONALE IN LOMBARDIA – LO SGARBONE VOLEVA RICANDIDARSI NELLA “SUA” SUTRI MA FORZA ITALIA E FRATELLI D’ITALIA NON LO AVREBBERO APPOGGIATO...

Estratto dell’articolo di Cle. Pis. per “la Repubblica – ed. Roma”

Non c’è limite alle poltrone per Vittorio Sgarbi. Sottosegretario alla cultura del Governo di Giorgia Meloni, il critico d’arte è anche prosindaco di Urbino, assessore alla bellezza del Comune di Viterbo e consigliere regionale della Lombardia.

All’esponente del centrodestra non sembra però bastare, non riuscendo a ottenere la ricandidatura come sindaco di Sutri, in provincia di Viterbo, a quanto pare non essendo il bis gradito a Fratelli d’Italia, ha puntato sul basso Lazio. Sgarbi si candiderà così come sindaco ad Arpino, 6.700 abitanti in provincia di Frosinone, il paese che diede i natali a Cicerone e al condottiero Gaio Mario. […]

Ad Arpino il sottosegretario sarà appoggiato dall’amministrazione uscente del sindaco Renato Rea, che ha svolto due mandati consecutivi, e a guidare la lista sarà l’assessore Massimo Sera, erede designato dello stesso avvocato Rea, che ha fatto un passo di lato per consentire la candidatura del critico d’arte. […]

“Ci sono personaggi — aveva proseguito Sgarbi — che non si capisce come possano anche pensare di candidarsi, senza esperienza, senza cultura, senza storia” . Aveva quindi aggiunto che il centro del viterbese è un Comune meraviglioso, dove i cittadini però “sembrano come dei marziani”, essendo contenti che uno faccia bene per loro ma restando privi di qualsiasi iniziativa. […]

