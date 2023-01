VITTORIO SGARBI, IL PRIMO CASO (UMANO) DI SOTTOSEGRETARIO CHE SI ATTEGGIA A PREMIER – DOPO LE STAFFILATE AL MINISTRO SANGIULIANO, IL "CRITICO D’URTO" ROMPE IL CAZZO ANCHE A SALVINI SU SAN SIRO: “INSENSATO DEMOLIRLO, VA POSTO UN VINCOLO. IL LEADER LEGHISTA PENSI AL PONTE DI MESSINA” – LA REPLICA DEL CAPITONE: "SGARBI PARLA A TITOLO PERSONALE E NON HA NESSUNA POSSIBILITÀ DI BLOCCARE UN PROGETTO”

Francesca Del Vecchio per la Stampa

«Parla a titolo personale, non può bloccare un progetto!». «Si occupi del Ponte sullo Stretto di Messina e lasci in pace lo stadio».

Volano gli stracci, a distanza, tra il vicepremier e capo della Lega Matteo Salvini, e il sottosegretario alla Cultura, in quota a se stesso, Vittorio Sgarbi. Uno scontro interno alla maggioranza sui destini dello stadio di San Siro, cui entrambi, ma per ragioni diversissime, tengono parecchio.

Per Sgarbi, che tifa per vincolare la “Scala del calcio”, il Meazza non si deve toccare e, soprattutto, deve rimanere dov’è. Per Salvini, ministro delle Infrastrutture e tifoso del Milan, il nuovo stadio invece dovrebbe essere abbattuto e rifatto, meglio a questo punto se potesse anche risorgere a Sesto San Giovanni, dove il sindaco leghista Di Stefano lo accoglierebbe a braccia aperte, per fare un bel dispetto a Giuseppe Sala. Il quale, tra i due litiganti, preferisce al momento tacere.

Anche perché il tempo gioca a suo favore visto che l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali si farà proprio a San Siro nel 2026 e a quel punto il vecchio stadio avrà compiuto 70 anni e, come ricorda Sgarbi, il vincolo, che lui ha già chiesto al ministero della Cultura, scatterà automatico. Nelle scorse settimane Sgarbi aveva definito l’abbattimento di San Siro un’operazione «insensata», ancor di più «per 50 milioni di euro». «Sgarbi parla a titolo personale e non ha nessuna possibilità di bloccare un progetto», si è infuriato Salvini. Pronta la replica di Sgarbi: «Salvini si occupi di fare il Ponte sullo Stretto. Sarà anche vicepremier ma c’è il parere determinante di due comitati».

SALVINI REPLICA A SGARBI:

Da gazzetta.it

"Milan e Inter, tifosi, sportivi e società, hanno bisogno di uno stadio nuovo, sicuro, moderno, europeo, innovativo, green. Dopo anni di lavoro, progetti, incontri e impegno, è ora di partire coi lavori. Sgarbi parla a titolo personale e non ha nessuna possibilità di bloccare un progetto atteso da anni: da milanese, da tifoso e da vicepremier dico `avanti futuro!´". Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo le parole di oggi del sottosegretario Vittorio Sgarbi alla Gazzetta.

