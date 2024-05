Da “La Zanzara” – Radio24

roberto vannacci a dritto e rovescio 1

Roberto Vannacci a La Zanzara su Radio 24: “Fossi eletto mi lancerei su Bruxelles col paracadute, lo farei con grande soddisfazione. È un mio desiderio”. “Sempre lavorato con uomini di colore, sono assolutamente uguali a noi. I nordafricani hanno un odore particolare, forse a causa dell’alimentazione. Quando puzzano, puzzano diversamente da noi”. “Femminicidio? No, io lo chiamo omicidio. Femminicidio parola usata per colpevolizzare gli uomini”.

matteo salvini roberto vannacci

“Donne uccise? Italia è Paese virtuoso, lo dicono i dati”. “Quote rosa? Sono contrario, preferisco il merito”. “L’aborto non è un diritto, assurdo definirlo così. L’aborto è una infelice necessità. L’uomo dovrebbe entrare nella decisione. Sono favorevole a far sentire il battito del nascituro alla donna che vuole abortire”.

“Favorevole alla prostituzione legale, anche io ho fatto i puttan tour con gli amici, ma solo per guardare la mercanzia delle signore”. “Non condanno chi va a prostitute, se la donna fa una scelta libera perché non può vendere il corpo?”.

“In tv gli omosessuali sono troppo rappresentati, è un condizionamento sociale. Gay non si nasce, nessuno ha mai scoperto il gene dell’omosessualità. Gli omosex sono anormali, come sono anormale io che porto il 46 di scarpe.

Ce ne sono pochi, è un dato statistico. Anche tra i paracadutisti ci sono gay”. “Non firmerei mai una dichiarazione di antifascismo”. “Mussolini? Confermo: uno statista come Stalin e Kennedy. Il Duce ha compiuto nefandezze ma ha fatto anche cose buone come la bonifica dell’Agro Pontino”.

ROBERTO VANNACCI

“Salis? Innocente fino a condanna definitiva. Non mi infastidisce vederla incatenata, è lei che ha voluto farsi riprendere dalle telecamere. Non possiamo dare lezioni all’Ungheria, anche da noi carcerazione preventiva, in molti Paesi gli accusati rinchiusi e ammanettati”.

Il generale Roberto Vannacci, candidato come indipendente nella Lega alle elezioni europee, a ruota libera a La Zanzara su Radio 24 con Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Il presidente francese Macron ha fatto capire che impiegherebbe soldati in Ucraina.

Lei andrebbe a combattere?: “Sono un pacifista, ma se la Patria chiama sono disposto ad andare ovunque quando è in gioco l’interesse nazionale.

Macron? Parli per la Francia e i suoi cittadini, non ha nessun titolo per parlare a nome della Nato e dell’Europa”. Generale, lei da quanti metri si è lanciato col paracadute?: “Mi sono lanciato da ottomila metri di altitudine”. Poi Parenzo lo provoca suggerendo al Generale un lancio su Bruxelles in caso di elezione: “Lo farei con grande piacere sulla Grande Place di Bruxelles, arrivare col paracadute sarebbe una soddisfazione eccezionale. Se me lo consentissero, è un mio desiderio”.

roberto vannacci si tuffa a viareggio 2

Lei prenderebbe un uomo di colore a lavorare con lei?: “Nessuna preclusione, ho lavorato tutta la vita accanto a uomini di colore, berberi. Sono persone come noi, ci mancherebbe e hanno le loro caratteristiche specifiche. Sono peculiari”. Sudano più di noi, chiede Parenzo?: “I nordafricani, a causa forse dell’alimentazione hanno un odore caratteristico, noi puzziamo in un modo loro in un altro”.

È favorevole alle quote rosa?: “Sono contrario. È un’offesa alle donne. Le donne devono occupare quei posti di guida perchè meritevoli non in quanto donne”. Aborto, lei lo definisce un diritto?: “E’ assurdo definire l’aborto un diritto, e’ una infelice necessità alla quale una donna deve essere libera di accedere quando se ne presenta la necessità. I diritti sono un’altra cosa. Ma i diritti sono per tutti, questo sarebbe solo per le donne e esclude metà della popolazione.

L’uomo dovrebbe entrare nella decisione, sempre che non si tratti di stupro. Ai diritti corrispondono dei doveri, e che doveri si porta dietro l’aborto? Non può essere classificato come diritto. Cambiare Legge 194? Si può sempre perfezionare.

il mondo al contrario roberto vannacci

Non voglio precludere la possibilità dell’aborto ma vorrei fornire alle donne possibili alternative. Quando abbiamo fatto con mia moglie la prima ecografia di mia figlia erano passati due mesi, ho sentito il cuore battere e mi ha fatto emozionare. Farlo sentire alle madri abortenti? Perchè no, non è una azione violente.

Perchè non farlo? Si dà la possibilità alla donna di sapere cosa porta in grembo”. Gli omicidi di donne sono femminicidi, le piace il termine?: “Dobbiamo parlare di omicidio, anche perchè ognuno è differenziato dalle motivazioni, se li classifichiamo uno per uno altro che biologia.

L’uccisione del biondo, quello del moro… Non possiamo parlare di omicidio per classificazioni di genere, l’Italia è uno dei paesi piu virtuosi d’Europa, in paesi senza cultura patriarcale al Nord Europa ci sono casi di uccisione di donne piu elevati.

Una uccisione è sempre una emergenza, ma tutta la risonanza di questo fenomeno esecrabile deve essere vista in un contesto dove l’Italia è un paese virtuoso. Chiamarlo femminicidio è un modo per colpevolizzare l’uomo”. Lei legalizzerebbe la prostituzione?: “Sono favorevole, però in Germania abbiamo visto che c’è stato l’incremento di reati legati allo sfruttamento della prostituzione”.

ROBERTO VANNACCI AD ANAGNI

Ha mai fatto dei puttan tour?: “Eccome no, a guardare le signore che mettono in mostra la mercanzia mi è capitato. Non condanno a priori chi ha questo diletto, ma io poi non ci sono mai stato. E’ vero che si compra il corpo di una donna, ma qualora essa sia totalmente libera di farlo perchè no?

Se lo fa per proprio tornaconto economico perchè no?”. Ci sono omosessuali tra i paracadutisti?: “Ma certamente. Io parlo di anormalità come caratteristica che esce dalla norma, chi esce fuori da questa norma non è normale.

Io ho il 46 di piede, non so quanti ce ne siano ma immagino pochi, quindi sono anormale. Il gene dell’omosessualità non lo hanno trovato gli scienziati, lo ha detto anche il dottor Crepet. Il gene dell’omosessualità non esiste”.

IL GENERALE ROBERTO VANNACCI

La TV convince a diventare gay?: “Crea un condizionamento sociale, non è giustificabile che nei media l’omosessualità sia sovrarappresentata. Se io faccio vedere in tv film di guerra forse uno viene affascinato e decide di fare il militare.

L’informazione serve a condizionare il comportamento delle persone, se mostro un mondo omosessuale io condiziono il comportamento”.

Su Mussolini statista: “Mussolini ha fatto cose buone? Qualsiasi persona, qualsiasi governante ha le sue luci e le sue ombre. Ha fatto nefandezze terribili, ma anche cose positive, la bonifica dell’agro pontino è una di queste, non si può dire sia stata una cosa negativa.

Il saldo è certamente negativo, ma nessuno mi può dire che Mussolini non sia stato uno statista come Stalin o Kennedy. Napoleone ha mandato al massacro centinaia di migliaia di soldati, eppure è ricordato come grande generale”.

roberto vannacci alla presentazione del libro di matteo salvini 2

Antifascismo: “Non firmerei mai una dichiarazione di antifascismo, ho giurato come militare sulla Costituzione e ho rischiato la vita, e non c’era nessuno di quelli che mi attaccano.

Non prendo lezioni da nessuno”. Infine su Ilaria Salis: “Fino a che non è colpevole è innocente. Ma ricordo che la carcerazione preventiva è stata utilizzata in Italia anche per periodi più lunghi.

Tenuta legata mani e piedi? In Italia vengono portati in tribunale con quel guinzaglio i detenuti, i pericolosi messi in gabbia. E’ una procedura comune a tantissima organizzazioni giudiziarie, non può essere demonizzata. Non mi infastidisce vederla in quel modo. Poi è stata una sua precisa volontà farsi filmare, per far scoppiare il caso”.

ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI Sylvie Lubamba - ROBERTO VANNACCI roberto vannacci a quarta repubblica 2 MATTEO SALVINI - VLADIMIR PUTIN - ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI ROBERTO VANNACCI A UN GIORNO DA PECORA IGNORALO - IL POST DEL PD SUL GENERALE VANNACCI