SCALA A, CITOFONARE PUTIN – AVVISATE BEPPE SALA CHE IL 9 MARZO SALIRÀ SUL PALCO DEL TEATRO MILANESE LA DIVA DELLA LIRICA ANNA NETREBKO, UNA RUSSA PIÙ PUTINIANA DI GERGIEV - NEL 2012 ESPRESSE IL DESIDERIO DI ESSERE L'AMANTE DI PUTIN PER LA SUA "FORTE ENERGIA MASCHILE". DOPO L'ANNESSIONE DELLA CRIMEA NEL 2014, NETREBKO DONÒ UNA SOMMA DI DENARO AL TEATRO DELL'OPERA DI DONETSK, GESTITO DA UN LEADER SEPARATISTA FILO-RUSSO - SU INSTAGRAM SCRIVE DI ESSERE "CONTRARIA A QUESTA GUERRA" E DI "NON ESSERE UN PERSONAGGIO POLITICO". MA HA PROSEGUITO: "COSTRINGERE GLI ARTISTI A ESPRIMERE PUBBLICAMENTE LE PROPRIE OPINIONI POLITICHE E A DENUNCIARE LA PROPRIA TERRA D'ORIGINE NON È GIUSTO” - IN UNA STORIA SU INSTAGRAM, POI CANCELLATA, NETREBKO HA TUONATO: "È PARTICOLARMENTE SPREGEVOLE DA PARTE DI PERSONE CHE VIVONO IN OCCIDENTE, COMODAMENTE SEDUTE A CASA, FINGERE DI ESSERE CORAGGIOSE E PRETENDONO DI “COMBATTERE” METTENDO GLI ARTISTI NEI GUAI. QUESTA È SOLO IPOCRISIA. QUESTE PERSONE SONO SOLO DELLE MERDE UMANE”