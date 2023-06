25 giu 2023 19:39

VLAD TWEET AGAIN! - “ME SO' PERSA LA WAGNER. 'NDO SO ARRIVATI? ORVIETO? VELLETRI?” – I TWITTAROLI COL DITO CALDO SUL "GOLPINO" DI PRIGOZHIN IN RUSSIA: “LA SUA OPERAZIONE È DURATA MENO DI UN ACCORDO CON CALENDA” – “IN RUSSIA PROIETTANO UN DOCUMENTARIO SU BERLUSCONI MENTRE LA SITUAZIONE STA ANDANDO A PUTTANE. NON VEDO ERRORI” – PIROSO: “PUTIN È STATO UMILIATO IN DIRETTA MONDIALE DA UN MACELLAIO EX VENDITORE DI HOT DOG” - "PRIGOZHIN HA SCELTO IL VENERDÌ SERA PERCHÉ LA METÀ DEI SOLDATI RUSSI ERA TROPPO UBRIACA PER REAGIRE..."