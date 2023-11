18 nov 2023 08:10

VOGLIONO FAR FUORI TRUMPONE PER VIA GIUDIZIARIA - UN GIUDICE DEL COLORADO RESPINGE IL TENTATIVO DI RIMUOVERE DONALD TRUMP DALLE PRIMARIE DELLO STATO SULLA BASE DEL 14ESIMO EMENDAMENTO DELLA COSTITUZIONE, CHE VIETA DI RICOPRIRE CARICHE PUBBLICHE AI FUNZIONARI COINVOLTI IN INSURREZIONE O RIBELLIONE - LA DECISIONE FA SEGUITO A QUELLE ANALOGHE PRESE IN MINNESOTA E IN MICHIGAN…