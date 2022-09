VOI CONTINUATE A URLARE ALL’ALLARME FASCISMO, E LA MELONI ARRIVA AL 70% – NUOVA CONTESTAZIONE CONTRO LA “DUCETTA” A TRENTO: UN GRUPPO DI PERSONE HA INIZIATO A INTONARE “BELLA CIAO” MENTRE LEI PARLAVA SUL PALCO – UN MILITANTE DI FRATELLI D’ITALIA, CON IL TRICOLORE IN MANO, HA CERCATO DI FARLI DESISTERE MA È STATO ALLONTANATO - VIDEO

Giorgia Meloni a Trento, contestatori intonano Bella Ciao durante il comizio. Un signore con la bandiera italiana prova a farli desistere, viene allontanato e identificato #Meloni #Trenot #localteam pic.twitter.com/GctlmTxZy4 — Local Team (@localteamtv) September 10, 2022

A Trento, nella fase conclusiva del comizio di Giorgia Meloni, un gruppo di contestatori si è radunato in piazza ha iniziato ad intonare Bella Ciao. In risposta, un signore con bandiera italiana, in mano ha cercato di farli desistere ma è stato allontanato da agenti in borghese della polizia, che lo hanno identificato.

