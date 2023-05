E VOI SIETE PER IL PREMIERATO, IL CANCELLIERATO O IL SEMIPRESIDENZIALISMO ALLA FRANCESE? - SONO TRE LE FORME DI GOVERNO SU CUI SI CONCENTRERANNO I PARTITI NELLE DISCUSSIONI SULLE RIFORME COSTITUZIONALI - OGNUNA HA CARATTERISTICHE E POTERI MOLTO DIVERSI - ECCO QUALI

Estratto dell’articolo di Fla.Ama. per “la Stampa”

sergio mattarella giorgia meloni

1 - Che cosa prevede il premierato?

[…] il premierato, cioè l'elezione diretta del presidente del Consiglio o il rafforzamento dei poteri del capo del governo, come la possibilità di revocare i ministri, rimanendo comunque legato a un rapporto di fiducia con il Parlamento.

2 - Quali sono i vantaggi e chi lo sostiene?

È un'ipotesi che consente di conservare il ruolo del presidente della Repubblica come figura necessaria per garantire un equo bilanciamento dei poteri. A favore del premierato si è espresso il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani. E potrebbe trovare il sostegno dei centristi di Azione e Italia viva. […] scelto con un sistema elettorale a doppio turno, come avviene nelle grandi città. L'unico esperimento di premierato inteso come elezione diretta del presidente del Consiglio ha avuto attuazione in Israele.

3 - Che cosa prevede il cancellierato?

È una forma di governo in cui il capo del governo ha poteri più ampi rispetto a quelli del presidente del Consiglio italiano, come accade in Germania. Il cancelliere detiene il potere esecutivo e deve avere la fiducia del parlamento. Viene nominato dal Presidente che quindi conserva i poteri e il ruolo attuale, una formula che viene ritenuta quindi accettabile anche dalle opposizioni.

camera dei deputati 2

[…] rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, compresa la possibilità di proporre lo scioglimento del Parlamento, e sfiducia costruttiva, il meccanismo in base al quale un governo non cade se contemporaneamente non ne nasce un altro. Insomma un sistema simile a quello tedesco, considerato tra i più stabili pur non prevedendo alcuna elezione diretta.

4 - Che cosa prevede il semipresidenzialismo alla francese?

Il semipresidenzialismo è una forma di governo che presenta elementi della forma di governo presidenziale e della forma di governo parlamentare. In questo caso si ha un doppio potere esecutivo e i ruoli del capo di Stato e del capo di governo sono complementari: il capo di Stato sostiene la legittimità popolare e rappresenta la continuità di stato e nazione, mentre il capo del governo esercita la guida politica e assume la responsabilità delle funzioni quotidiane del governo.

sergio mattarella e giorgia meloni alla scuola nazionale dell amministrazione

Il presidente della Repubblica ha poteri molto più elevati rispetto a quelli che ha attualmente il capo dello Stato in Italia, nomina il primo ministro e su proposta di questi, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni. Infine, presiede il Consiglio dei ministri. Il primo ministro è un'emanazione del presidente della Repubblica e ha bisogno della fiducia del Parlamento.