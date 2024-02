VOLANO STRACCI BAGNATI TRA LULA E “BIBI” NETANYAHU – IL PREMIER ISRAELIANO RISPONDE AL PRESIDENTE BRASILIANO (CHE HA DETTO “A GAZA È IN ATTO UN GENOCIDIO, COME QUELLO DI HITLER CON GLI EBREI”): "HA SUPERATO LA LINEA ROSSA. SI TRATTA DI BANALIZZARE L'OLOCAUSTO E CERCARE DI DANNEGGIARE IL POPOLO EBRAICO E IL NOSTRO DIRITTO A DIFENDERSI" - DOPO LA DICHIARAZIONE, LULA È STATO DICHIARATO "PERSONA NON GRATA" IN ISRAELE - LA PACE IN MEDIORIENTE È LONTANA: LE TENSIONI TRA BIDEN E NETANYAHU

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Israele ha dichiarato il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva 'persona non grata' per le sue accuse a Israele di aver compiuto un genocidio a Gaza paragonando l'operazione israeliana nella Striscia alle azioni di Adolf Hitler e all'Olocausto. Lo riporta il Guardian.

Dopo aver convocato l'ambasciatore del Brasile, il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha affermato che "non dimenticheremo né perdoneremo. È un grave attacco antisemita. A nome mio e dei cittadini israeliani, dite al presidente Lula che è persona non grata in Israele finché non si riprenderà la situazione".

Estratto dell’articolo di Nello Del Gatto per "La Stampa"

«Ciò che sta accadendo nella Striscia di Gaza non è una guerra, è un genocidio. Non è mai esistito nulla di simile nella storia se non quando Hitler ha deciso di uccidere gli ebrei». Queste le parole del presidente brasiliano Lula da Silva al vertice dell'Unione Africana ad Addis Abeba, cha hanno scatenato le proteste israeliane.

«Non è una guerra di soldati contro soldati. È una guerra tra un esercito altamente preparato e donne e bambini», ha detto il presidente ai giornalisti. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto che Lula «ha superato la linea rossa», definendo le parole del presidente brasiliano, in una nota «vergognose e allarmanti».

«Si tratta di banalizzare l'Olocausto e cercare di danneggiare il popolo ebraico e il diritto di Israele a difendersi», ha detto il premier, ribadendo che Israele combatte, fino alla vittoria finale, per difendersi e rispettando il diritto internazionale.

Il ministro degli esteri Katz ha convocato per oggi l'ambasciatore del paese sudamericano per un «severo rimprovero». Domani invece al consiglio di sicurezza dell'Onu è prevista la discussione di una risoluzione presentata dall'Algeria con la richiesta di un cessate il fuoco, contro la quale gli Usa hanno già annunciato che porranno il veto, ritenendo che possa incidere negativamente sui colloqui in corso per la liberazione degli ostaggi e un più ampio accordo di cessate il fuoco. […]

Ma, nonostante l'appoggio americano al Palazzo di Vetro, le distanze con Israele soprattutto sulla gestione attuale della guerra e il post Gaza, si fanno sempre più evidenti.

Nei giorni scorsi il presidente Joe Biden aveva annunciato l'intenzione di presentare una road map, congiuntamente ai paesi arabi, per una pace definitiva che porti anche alla nascita dello stato palestinese.

Netanyahu, all'annuncio si era subito opposto e il gabinetto israeliano ha approvato ieri all'unanimità una risoluzione che respinge la proposta americana. Israele, si legge in una nota del gabinetto, «rifiuta categoricamente i diktat internazionali riguardanti una soluzione permanente con i palestinesi. Un accordo, se verrà raggiunto, potrà avvenire solo attraverso negoziati diretti tra le parti, senza precondizioni». […]

La pace è lontana. A Gaza, dove oramai si è arrivati a 29 mila vittime, si continua a sparare. L'ospedale Nasser a Khan Younis, assediato da giorni dall'esercito, è ormai completamente fuori uso, anche se ospita ancora almeno 200 malati. La Mezzaluna Rossa denuncia attacchi anche all'ospedale Al-Amal. […]

