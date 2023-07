VOLANO GLI STRACCI ALLA CAMERA TRA I PARLAMENTARI PD SULLA SPINOSISSIMA QUESTIONE DELLA MATERNITÀ SURROGATA - I DEM SI SONO SPACCATI SULL’EMENDAMENTO PRESENTATO DA RICCARDO MAGI DI +EUROPA - SI VA, DUNQUE, VERSO UNA NON PARTECIPAZIONE AL VOTO DEL PD. IN TUTTO QUESTO BAILAMME CON CHI STA ELLY? LA SCHLEIN È SCAPPATA A BRUXELLES PER NON METTERE LA FACCIA SULL’ENNESIMO PASTROCCHIO DEM…

Dagonews

chiara braga elly schlein.

Volano gli stracci alla Camera tra i parlamentari Pd sulla spinosissima questione della maternità surrogata.

A Montecitorio arriva la proposta di legge di Fratelli d'Italia per rendere l'utero in affitto reato universale e i dem, tanto per cambiare, si spaccano, in particolare, sull’emendamento presentato da Riccardo Magi di Più Europa che promuove la gestazione per altri “solidale” in Italia.

Sul tema ieri la segretaria multigender Elly Schlein ha chiesto una riunione ai suoi deputati con ordine del giorno del capogruppo Chiara Braga, vicina a Franceschini. Le sensibilità all'interno del partito sono diverse e si dividono tra chi è favorevole all'utero in affitto come la Schlein e chi è su posizioni fortemente contrarie, come i cattolici.

chiara braga elly schlein.

Stamattina l’Assemblea dei gruppi è stata “sconvocata” dal Nazareno, la tensione è salita alle stelle e la proposta di astensione motivata sull’emendamento Magi è saltata. Si va, dunque, verso una non partecipazione al voto della compagine dem.

In tutto questo bailamme dove sta Elly? La Schlein è scappata a Bruxelles per non mettere la faccia sull’ennesimo pastrocchio dem