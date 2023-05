VOLANO STRACCI TRA PD E M5S ANCHE IN CAMPANIA: CARLO BUONAURO, SINDACO PIDDINO DI NOLA, IN PROVINCIA DI NAPOLI, HA SILURATO IL SUO VICE, IL GRILLINO GIUSEPPE TUDISCO. AL SUO POSTO HA CHIAMATO CARMINE SAUTARIELLO, FEDELISSIMO DI LUIGI DI MAIO E FINO A POCHI MESI FA ASSESSORE A POMIGLIANO D’ARCO, FEUDO DELL’EX MINISTRO DEGLI ESTERI…

Pasquale Napolitano per www.polisnews.it

carlo buonauro

Il PD assesta uno pugno in faccia al M5s. In provincia di Napoli, nella città di Nola, il sindaco dei democratici Carlo Buonauro ha silurato il vicesindaco grillino Giuseppe Tudisco.

Nola, terra d’origine del primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, è stato il laboratorio politico dell’alleanza PD-Cinque stelle. Ma dopo un anno arriva lo sgambetto. Buonauro mette fuori dalla giunta il M5s.

giuseppe tudisco

L’umiliazione diventa doppia per i Cinque stelle se si pensa che il nuovo vicesindaco scelto dal sindaco PD è Carmine Sautariello, fedelissimo di Luigi Di Maio e fino a pochi mesi fa assessore in quota Di Maio nella giunta di Pomigliano d’Arco. Sautariello, come il suo padre politico (nominato inviato speciale nel golfo persico) si è subito accasato sulla poltrona di Nola.

