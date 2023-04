VOLARE, OH OH! - COME MAI L’OPERAZIONE LUFTHANSA-ITA NON VA IN PORTO? TALE SNERVANTE STOP-AND-GO RIENTRA NEL DUELLO TRA MELONI E SALVINI. A METTERSI DI TRAVERSO, FACENDO GIRARE I COJONI AI TEDESCHI, È IL PRESIDENTE DI ITA ANTONINO TURICCHI, UOMO DI FRATELLI D’ITALIA, FEDELE DI FAZZOLARI. IL DUELLO CONTINUO CON SALVINI STA RIMBALZANDO ANCHE SULL’AEROPORTO DI FIUMICINO DOVE FAZZOLARI STA IMPEDENDO LA REALIZZAZIONE DELLA QUARTA PISTA - TANTA ANIMOSITÀ TRA I DUE PARTITI HA SEMPRE LO STESSO MOTIVO: LE ELEZIONI EUROPEE DEL 2024…

DAGOREPORT

antonino turicchi

Come mai l’operazione Lufthansa-Ita, malgrado tutti gli sforzi del ministro del Mef Giorgetti per chiuderla subito, non va in porto e la trattativa è continuamente prorogata (ora al 12 maggio)?

Tale snervante stop-and-go rientra nel duello in atto nel governo tra Meloni e Salvini. A mettersi di traverso, facendo girare i cojoni ai tedeschi, è il presidente di Ita Antonino Turicchi, uomo di Fratelli d’Italia, fedele di Fazzolari, che non aspetta altro che la fine del mandato di Scannapieco (31 dicembre 2023) per occupare la prima poltrona di CDP. In attesa, marca il territorio per Fratelli d’Italia.

Il duello continuo con Salvini, ministro delle Infrastrutture, sta rimbalzando anche sull’aeroporto di Fiumicino dove Fazzolari sta impedendo la realizzazione della quarta pista. Tanto animosità tra i due partiti di maggioranza del governo ha sempre lo stesso motivo: le elezioni europee del 2024 che si svolgono col sistema proporzionale, quindi ogni partito corre per conto suo.

giovanbattista fazzolari giorgia meloni al senato

LUFTHANSA-ITA, LA TRATTATIVA IN ESCLUSIVA PROROGATA AL 12 MAGGIO

Estratto da www.ansa.it

[...] Ma ci vuole ancora un po' di tempo. L'indicazione - giunta da fonti vicine al dossier - è che la trattativa è stata prorogata al 12 maggio e che 'tutto prosegue bene'. Anche un portavoce di Lufthansa ha confermato all'agenzia tedesca Dpa che le trattative con il governo italiano proseguono. I colloqui sono sulla buona strada, ma mancherebbero ancora dei dettagli, dicono dal gruppo tedesco.

GIORGIA MELONI MATTEO SALVINI - BY EDOARDO BARALDI

Lufthansa ha presentato un'offerta lo scorso gennaio e punta a rilevare, attraverso un aumento di capitale riservato, il 40% di Ita per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro. Il gigante tedesco ha poi l'opzione di acquistare le quote rimanenti in mano al Mef, al momento azionista unico, "successivamente" e salire così al 100% della newco. La scorsa settimana, il presidente di Ita Antonino Turicchi aveva detto che "il percorso è avviato" e "l'operazione nella sua struttura è definita, poi il fatto che qualcuno la vuole cambiare di una virgola fa parte di una negoziazione".

CARSTEN SPOHR - CEO LUFTHANSA

Alla domanda se con Lufthansa si sarebbe chiuso entro il 24 aprile, il presidente aveva risposto con una battuta: "E' una festa", in riferimento al ponte del 25 aprile. In precedenza, l'amministratore delegato della compagnia, Fabio Lazzerini, aveva spiegato che nelle trattative il "focus è sul prezzo".

Da tempo Lufthansa dichiara di avere un forte interesse per il mercato italiano e ha spesso detto di considerarsi "il partner giusto" di cui ha bisogno Ita Airways. Il Ceo di Lufthansa, Carsten Spohr, aveva già detto quest'estate che "l'Italia è il nostro mercato più importante dopo quello di casa e gli Usa". […]

meloni salvini

ANTONINO TURICCHI 2

MELONI FAZZOLARI ita airways 8 fabio lazzerini ita airways ita airways 5 CARSTEN SPOHR - CEO LUFTHANSA 1 CARSTEN SPOHR - CEO LUFTHANSA I DATI DI ITA AIRWAYS ita airways 4 ita airways 6 ita airways 7

antonino turicchi 2