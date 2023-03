21 mar 2023 15:33

IN VOLO VERSO L'ESCALATION – L’AVIAZIONE MILITARE RUSSA HA INTERCETTATO DUE BOMBARDIERI NUCLEARI “B-52H” AMERICANI CHE SORVOLAVANO IL MAR BALTICO – IL CREMLINO HA FATTO DECOLLARE UN AEREO DA COMBATTIMENTO “SU-35” PER FAR ALLONTANARE I VELIVOLI STATUNITENSI – IL VIDEO DIFFUSO DALL'ESERCITO RUSSO