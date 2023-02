PER UNA VOLTA, UN GIORNALE QUERELA UN POLITICO! - IL “NEW YORK TIMES” FA CAUSA A URSULA VON DER LEYEN PER I MESSAGGI CHE HA SCAMBIATO CON IL CEO DI PFIZER, ALBERT BOURLA. LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE HA TRATTATO DIRETTAMENTE CON LA CASA FARMACEUTICA PER I VACCINI ANTI-COVID. SECONDO IL QUOTIDIANO AMERICANO, L’UE HA L’OBBLIGO LEGALE DI RENDERE PUBBLICI QUEGLI SMS. PECCATO CHE NEL FRATTEMPO SIANO SPARITI…

In Italia la prassi è che siano i politici a querelare i giornalisti: in genere per le cose che dicono e scrivono, e quasi sempre con querele temerarie. Talmente sono diversi gli Stati Uniti che il New York Times, forse il più celebre quotidiano di tendenza liberal del mondo, è stato lui a querelare politici per cose che non avevano detto: e non politici qualsiasi, ma l’intera Commissione Europea.

Oggetto della querela: i messaggi che la presidente Ursula von der Leyen avrebbe inviato all’amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla. Il Nyt sostiene infatti che la Commissione avrebbe l’obbligo legale di rendere pubblici i messaggi, che potrebbero contenere informazioni sugli accordi per l’acquisto di dosi di vaccino anti-Covid: cosa che, finora, non era stata fatta. […]

Interpellato da Politico, il Nyt ha risposto: «Il Times presenta molte richieste riguardo la libertà di informazione e mantiene un registro attivo. Al momento non possiamo commentare l’oggetto di questa causa». I messaggi potrebbero contenere informazioni utili legate all’acquisizione per miliardi di dollari di dosi di vaccino.

Sono mesi che al Parlamento europeo si discute su questa storia. Si tratta infatti di messaggi che la presidente avrebbe inviato a Bourla nell’ambito di una missione diplomatica messa in campo per ottenere i vaccini anti-Covid e che fu ampiamente descritta in un articolo del New York Times dell'aprile 2021. A seguito dell’articolo, nel gennaio 2022 il giornalista Alexander Fanta di netzpolitik.org, sito tedesco specializzato in diritti digitali, aveva chiesto di poter leggere lo scambio di sms tra la von der Leyen e il Ceo di Pfizer.

Ma gli è stato rifiutato. Di lì è partita una richiesta di chiarimenti avanzata dal mediatore europeo Emily O’Reilly, secondo cui l’Ue non aveva fatto abbastanza, nel rispetto del regolamento sulla trasparenza amministrativa, per fornire i testi richiesti.

Alla richiesta, infatti, la risposta della Commissione era stata: «Quando un documento redatto o ricevuto dalla Commissione non contiene informazioni importanti, e/o è di breve durata, e/o non rientra nel campo di applicazione della direttiva, e/o non rientra nella sfera di competenza dell'istituzione, non soddisfa i criteri di registrazione e non viene quindi registrato. Questi documenti effimeri e di breve durata non sono conservati e, di conseguenza, non sono in possesso dell'istituzione».

[…] Adesso la cosa è arrivata alla Commissione Speciale Covid che il parlamento Ue ha istituito, e che avrebbe fatto richiesta alla presidenza dello stesso parlamento che Ursula von der Leyen sia sentita in aula. O avrebbe intenzione di richiederlo: il portavoce della Commissione, Eric Mamer, ha infatti spiegato che, al momento, non è ancora giunta alcuna richiesta della presidente Roberta Metsola affinché la von der Leyen sia sentita.

