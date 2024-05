VON DER LEYEN È AL BIVIO: O SFANCULA MELONI O SFANCULANO LEI - LA COFANA TEDESCA RISCHIA DI ESSERE UCCELLATA SULLA VIA DEL MANDATO BIS COME CAPO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LE SUE APERTURE ALLA MELONI - SCHOLZ E I SOCIALISTI HANNO GIA’ DETTO NO, I VERDI SONO IMBIZZARRITI (“SE I CONSERVATORI SARANNO INVITATI AL NEGOZIATO, CI ALZEREMO DAL TAVOLO”) E I LIBERALI DI MACRON NON VEDONO L’ORA DI SILURARE URSULA PER PIAZZARE AL SUO POSTO DRAGHI - LE INVETTIVE RESTANO AL PALO: BISOGNERA’ ASPETTARE I RISULTATI DELLE EUROPEE E POI CONTARE I SEGGI…

Estratto dell’articolo di Anais Ginori e Tonia Mastrobuoni per “La Repubblica”

Pian piano il cordone sanitario intorno a Giorgia Meloni si rafforza. E la poltrona di Ursula von der Leyen, che continua spudoratamente a proporre un’alleanza di moderati allargata a Fratelli d’Italia e pezzi dei Conservatori europei, balla sempre di più. Dopo il «nein» di Olaf Scholz ad alleanze europee con la premier italiana, la linea rossa dei Socialisti ha assunto la forza di un imperativo. Ma anche nei Liberali i dubbi si infittiscono. E dai Verdi sono arrivati segnali del tutto inequivocabili, in direzione von der Leyen. Un’eventuale coalizione tra Popolari, Socialisti e Liberali non potrà mai essere allargata agli ambientalisti europei, se ci sarà Meloni di mezzo.

Finora Emmanuel Macron si è rifiutato di dire se la Francia sosterrà un nuovo mandato per la presidente della Commissione europea. «Vedremo» è la sua laconica risposta ogni volta che viene interrogato. «Alla fine delle elezioni, alla luce dei risultati, avremo delle scelte istituzionali da fare» ha spiegato, ribadendo la sua opposizione al sistema degli spitzenkandidat. […]

Macron vuole […] essere il kingmaker, come cinque anni fa, quando fu proprio lui a proporre a sorpresa il nome dell’ex ministra della Difesa tedesca. Nonostante sia stato il principale sponsor di von der Leyen, con il sostegno decisivo di Renew, lo scetticismo del leader francese emerge dall’identikit che ha tracciato per la presidenza della Commissione nella prossima legislatura, in un periodo in cui l’Europa «può morire» come ha allertato nel suo discorso programmatico alla Sorbona del 25 aprile.

«Il ruolo della presidenza della Commissione è quello di difendere l’interesse generale - ha sottolineato Macron - deve essere al di sopra dei partiti e dei Paesi, quindi non deve essere eccessivamente politicizzato». Parole che sembrano una pietra tombale sulla candidata del Ppe. […] Altri nell’entourage di Macron dicono senza mezzi termini che la corsa per un bis della politica tedesca è «al capolinea».

In Francia von der Leyen non può neppure contare sul sostegno della sua famiglia politica. Il partito dei Républicains ha deciso infatti di scaricarla al congresso del Ppe, non votandola. Macron non ha ancora deciso di svelare il suo gioco per i top jobs, anche se il nome di Mario Draghi è una delle carte […] I conti con il voto del 9 giugno dovrà farli anche il leader francese. La sua lista Besoin d’Europe rischia di mandare a Strasburgo meno deputati di cinque anni fa (14 contro 23, secondo gli ultimi sondaggi) e il suo gruppo Renew potrebbe perdere […] 17 rappresentanti, scendendo da 102 a 85 eurodeputati.

Nel frattempo, tra i Verdi più potenti in Europa, quelli tedeschi, l’umore è […] pessimo intorno a von der Leyen. La leader dei Gruenen Ricarda Lang ha detto nei giorni scorsi di aspettarsi dalla capa dell’esecutivo brussellese «che prenda posizione prima delle elezioni e dica che non farà alleanze con l’estrema destra in Parlamento». Un vero e proprio avvertimento che fa il paio con quello della spitzenkandidatin Terry Reintke: «una cosa è certa», ha detto all’austriaco Standard, «se i Conservatori saranno invitati al negoziato, io mi alzerò dal tavolo». […]

