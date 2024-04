VOTA ANTONIO! – RAZZI CONTINUA A LAMENTARSI PERCHÉ FORZA ITALIA NON LO CANDIDA: “I GIOVANI NON VEDONO L’ORA DI VOTARMI. HO 500MILA FOLLOWER, SE MI VOTASSE ANCHE SOLO IL 5% DI LORO SAREBBERO COMUNQUE 25MILA, FORSE QUALCUNO HA PAURA” – “MARINA E PIER SILVIO NON LI CONOSCO, MA NEL 2010 HO RISCHIATO LA PELLE PER VOTARE LA FIDUCIA A BERLUSCONI, TANTO CHE AVEVO LA SCORTA. E SAPEVO, PERCHÉ LO SENTIVO MORMORARE IN AULA, CHE VOLEVANO DISTRUGGERE LA FAMIGLIA…”

“Mi voglio candidare alle europee con Forza Italia, ho scritto sia ad Occhiuto che ad Alberto Cirio, entrambi mi hanno risposto che ne avrebbero parlato con Tajani. Questo succedeva una settimana fa ma finora non ho ancora ricevuto risposta. Mi candiderei per aiutare il partito a crescere, per i giovani, che non vedono l'ora di votarmi.

I ragazzi non vanno a votare se non c’è qualcuno di riferimento e non è che si può organizzare un concerto dei Maneskin per avvicinarli. Io ho 500mila follower sui social, se mi votasse anche solo il 5% di loro sarebbero comunque 25mila, forse qualcuno ha paura che gli possa portare via dei voti…”

antonio razzi berlusconi

A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è l’ex senatore Antonio Razzi, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Si è mai proposto a Marina o Piersilvio Berlusconi? “No, non li conosco. Posso dire però che nel 2010, quel famoso 14 dicembre io ho rischiato la pelle per votare la fiducia al governo Berlusconi, tanto che avevo pure la scorta. E sapevo, perché lo sentivo mormorare in aula, che volevano distruggere la famiglia Berlusconi, Mediaset compresa, perché aveva una grande amicizia con Putin e Gheddafi. Questo era l’intento di qualcuno”. Di chi? “Si dice il peccato e non il peccatore. Dico solo che si sentiva un mormorio in aula…”

