VOTA URSULA! – ANCHE LA VON DER LEYEN CI METTE IL NOME! DOPO CINQUE ANNI A PASSARE PER FREDDA E TOSTA MANAGER DELL’UE, HA DECISO DI GIOCARSI LA RIELEZIONE CON LO SLOGAN "URSULA 2024" E DI BATTERE SULL’IMMAGINE DI “NONNA ORGOGLIOSA”: "COME MADRE DI SETTE FIGLI, VOGLIO CHE I FIGLI DEI MIEI FIGLI CRESCANO IN UN'EUROPA SICURA E PROSPERA" – DI CHI SARÀ L’IDEONA: DI URSULA O DI GIORGIA? – VIDEO: QUANDO NEL 2008 URSULA SI FECE PRENDERE IN BRACCIO DA “WOLVERINE” HUGH JACKMAN

Traduzione dell’articolo di Barbara Moens per www.politico.eu

URSULA VON DER LEYEN

Pensate di conoscere Ursula von der Leyen? Ripensateci. A poco più di un mese dalle elezioni europee, il team di von der Leyen vuole trasformare l'immagine della presidente della Commissione europea da tosta manager per tempi di crisi a rassicurante madre e nonna. Un’immagine più personale e calorosa, di una donna che vuole che la sua famiglia cresca in un'Europa sicura.

ursula von der leyen tweet

È un ritorno alle radici (e al divertimento) della candidata leader del Partito Popolare Europeo, che dal 2019 ha guidato il blocco attraverso la pandemia, l'invasione russa dell'Ucraina e la conseguente crisi del costo della vita.

Nel 2008, quando era ministro della Famiglia in Germania, la von der Leyen si fece letteralmente tirare fuori da un bidone della spazzatura dall'attore Hugh Jackman. Un’immagine in netto contrasto con gli ultimi cinque anni, in cui è diventata famosa per la sua autodisciplina e per aver dormito nella sede della Commissione, lavorando a lungo e nei fine settimana.

Ora ha un nuovo sito web per la campagna elettorale dalle tinte vivaci, insieme a un nuovo logo - un cerchio di stelle dorate che fa riferimento alla bandiera dell'Unione Europea - e carico di un nuovo slogan "Ursula 2024". L'elemento "personale" è fondamentale, ha dichiarato venerdì ai giornalisti Alexander Winterstein, portavoce principale della campagna. "La gente la conosce come presidente della Commissione", ha detto Winterstein. "Quello che forse la gente sa meno è chi è in realtà come persona... Chi è Ursula von der Leyen?".

giorgia meloni ursula von der leyen kiev

Le dichiarazioni sul sito web della campagna sono firmate con l'autografo di von der Leyen e sul sito web afferma che "come madre di sette figli, voglio che i figli dei miei figli crescano in un'Europa sicura e prospera".

Questa nuova immagine della von der Leyen sarà esposta durante il dibattito di lunedì a Maastricht, il primo tra i principali candidati alla presidenza della Commissione europea? È lì che la von der Leyen avrà l'opportunità di confrontarsi direttamente con i suoi sfidanti, tra cui Anders Vistisen, il candidato principale del gruppo di estrema destra Identità e Democrazia.

In 40 days, Europeans will start going to the polls.



This is the moment to show the power and vitality of our democracy.



So use your vote.



Make your voice heard.

#NonnaOrgogliosa

ursula von der leyen con hugh jackman 2

Sebbene la strategia di concentrarsi maggiormente sulla sua personalità e sulla sua famiglia possa sorprendere la bolla di Bruxelles, non è del tutto nuova per von der Leyen.

Prima di entrare a sorpresa nella politica europea nel 2019, la personalità della dottoressa nata a Bruxelles era ben nota in Germania. Von Der Leyen è entrata a far parte del primo gabinetto dell'ex cancelliere Angela Merkel nel 2005 come ministro della Famiglia, poi è diventata ministro del Lavoro nel 2009, e nel 2014 ha assunto il ministero della Difesa.

MERKEL URSULA VON DER LEYEN

In questi anni, la von der Leyen ha parlato regolarmente di sé e della sua famiglia di sette figli, soprattutto nei primi anni come ministro della Famiglia. Gli oppositori l'hanno criticata per aver messo in mostra la sua famiglia e per averla usata a proprio vantaggio politico.

Nei suoi primi anni di attività politica, la von der Leyen ha discusso apertamente delle difficoltà di conciliare carriera e genitorialità, mentre si batteva per l'asilo nido pubblico come ministro della Famiglia. Ancora oggi, migliorare la capacità delle madri di rimanere nel mondo del lavoro rimane un argomento politicamente sensibile nella società tedesca.

Nel farlo, Von der Leyen ha potenzialmente tratto ispirazione da suo padre Ernst Albrecht, ex politico tedesco e alto funzionario europeo, che utilizzava regolarmente la famiglia nelle sue campagne. A un certo punto, ha persino presentato la sua famiglia in un programma televisivo per far cantare la moglie e i figli. È improbabile che la von der Leyen si spinga a tanto.

ursula von der leyen giorgia meloni

"Questa non è una campagna presidenziale in stile statunitense", ha dichiarato un portavoce della campagna a cui è stato concesso l'anonimato per poter parlare apertamente. "Per esempio, non vedrete la famiglia". Tuttavia, "Ursula" ha ancora qualche settimana per trasformarsi in "nonna orgogliosa".

