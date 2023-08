VOTA VANNACCI! – IL GENERALE DESTITUITO PER IL SUO LIBRO “IL MONDO AL CONTRARIO” SEMBRA DESTINATO A SCENDERE IN POLITICA – SALVINI VORREBBE CANDIDARLO ALLE EUROPEE COME INDIPENDENTE, ANCHE PER INTERCETTARE I VOTI DELLA DESTRA PIÙ RADICALE (VEDI ALEMANNO E STORACE) CHE CRITICA SORA GIORGIA – E IL MILITARE AMMETTE: “OLTRE CHE DA SALVINI SONO STATO CONTATTATO DA ALTRI ESPONENTI POLITICI DI CUI NON FARÒ IL NOME” – INTANTO CONCEDE INTERVISTE A RAFFICA E PASSA ALL'INCASSO GRAZIE ALLE VENDITE DEL LIBRO...

1 – VANNACCI CAPITALIZZA IL CONSENSO LA LEGA LO CORTEGGIA PER LE EUROPEE

Estratto dell’articolo di Matteo Pucciarelli per “la Repubblica”

ROBERTO VANNACCI

[…] Il vascello sicuro per portare il generale Vannacci a salutare la divisa è quello della Lega, una candidatura da indipendente alle Europee magari sorretto da quel mondo radicale e di destra — vedi Gianni Alemanno, vedi Francesco Storace — che contesta una linea di governo ritenuta troppo lontana dalle aspirazioni antisistema di quando Fratelli d’Italia stava all’opposizione.

Non era neanche un mese fa quando l’ex sindaco di Roma a Orvieto aveva lanciato il “Forum dell’indipendenza italiana”, con 31 altre e diverse associazioni. Una super-destra critica, come detto, con Giorgia Meloni: sulla guerra, su un allineamento eccessivo a Ue e Nato, sull’incapacità di contenere i flussi migratori, su scelte economiche troppo liberiste.

daniele capezzone matteo salvini

In questi giorni, specie dopo la decisione dell’Esercito e del ministro della Difesa Guido Crosetto di rimuovere Roberto Vannacci dalla guida dell’Istituto geografico militare di Firenze, nelle chat d’area sovranista e sui social si è vista una rumorosa solidarietà al generale; gente che si diceva delusa soprattutto da FdI, vittima del fantomatico “politicamente corretto”.

Dati non ufficiali né certificabili da nessuno se non dalla stessa Amazon parlano di oltre 20 mila copie del saggio vendute – il numero l’hanno diramato gli organizzatori della sua prima presentazione pubblica, il 9 settembre a Marina di Pietrasanta, ma poi partirà una specie di tour […]

roberto vannacci a diario del giorno

E poi: la creazione del gruppo Facebook “io sto con il generale Vannacci”, centinaia di foto profilo con l’immagine del suo libro, il Giornale d’Italia (diretto da Storace fino al 2018) che offre il pdf del volume, la Verità sulle barricate in difesa del militare.

Domanda che in parecchi a questo punto si fanno? Tutto casuale oppure studiato? «Più passano i giorni e più viene fuori che in diversi tra i paracadutisti sapevano che Vannacci stava lavorando a un libro — racconta un ufficiale — e che alcuni hanno anche collaborato con lui alla stesura di alcuni capitoli».

roberto vannacci a soldati ditalia 5

Di sicuro c’è che dopo l’autopubblicazione avvenuta il 10 agosto scorso c’erano state due segnalazioni (positive) dell’uscita del saggio: su Analisi Difesa, a firma del direttore Gianandrea Gaiani, già consulente per la materia di Matteo Salvini al tempi del governo gialloverde; e di Marco Bertolini sul sito dei congedati della Folgore, generale in pensione, ex candidato di FdI e anche lui (come Alemanno e come la Lega, specie a inizio conflitto) molto critico sulla gestione della guerra in Ucraina.

Di sicuro il generale, dopo che il caso è scoppiato, si è mosso con una certa sicurezza: interviste a tutto spiano, piena rivendicazione di quanto scritto, nuove apparizione pubbliche in via di programmazione. Tutto rigorosamente senza richiedere autorizzazioni, non usuale per un graduato di altissimo livello. Quasi fosse con un piede già fuori dall’Esercito […]

2 – VANNACCI: CONTATTATO DA ALTRI POLITICI

Estratto dell'articolo di Franco Stefanoni per il “Corriere della Sera”

roberto vannacci 3

Non solo la Lega tra chi avrebbe interpellato il generale di divisione Roberto Vannacci. «Oltre che da Salvini sono stato contattato da altri esponenti politici di cui non farò il nome», ha detto l’alto l’ufficiale, «ho ricevuto tantissimi messaggi e manifestazioni di supporto».

[…] Sul punto è tornato il leader della Lega Matteo Salvini: «Se uno ha voglia di leggere quello che scrive un generale della Folgore che ha fatto missioni in Iraq, Somalia e Afghanistan, salvando vite e rischiando la sua vita, ritengo di essere libero di leggerlo, poi se ci saranno passaggi su cui non sono d’accordo, lo dirò. Vorrei vivere in un Paese dove ognuno è libero di leggere i libri che ritiene. Il linciaggio, il rogo lo facevano con la caccia alle streghe qualche secolo fa».

il mondo al contrario roberto vannacci

Il vicepremier è inoltre intervenuto sul tema aperto dalle frasi di Vannacci sull’omosessualità: «Ognuno vive la sua vita privata, la sua sessualità, come vuole. Il dibattito su omosessuali ed eterosessuali è superato».

[…] al centro del dibattito rimane la posizione presa dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, che sul Corriere ha definito «farneticazioni» certe frasi del volume, spiegando la necessità di intervenire nei confronti del militare. Il generale sembra però sicuro di sé: «Non ho avuto alcun colloquio con lui, che ha tutta l’autorità per criticarmi».

C’è anche l’inchiesta dell’esercito sul suo conto per accertare i fatti, propedeutica per avviare eventuali iter disciplinari. Qui l’approccio resta fermo: «Sono un incursore e non mi arrendo alzando le mani». […]

storace alemanno roberto vannacci 1 alemanno salvini roberto vannacci 2