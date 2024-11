17 nov 2024 12:30

VOTO A PERDERE! IN UMBRIA ED EMILIA ROMAGNA GLI ELETTORI HANNO PREFERITO FARSI UNA DOMENICA FUORI PORTA PIUTTOSTO CHE ANDARE AL SEGGIO - CROLLA L'AFFLUENZA ALLE ELEZIONI REGIONALI: ALLE 12 IN UMBRIA È ANDATO A VOTARE SOLO IL 9.48% DEGLI AVENTI DIRITTO. POCO MEGLIO LA SITUAZIONE IN EMILIA ROMAGNA, DOVE IL DATO SI ATTESTA INTORNO AL 11.5% (MENO DELLA META' RISPETTO AL 2020 ALLA STESSA ORA)