VOX POPULI – IN SPAGNA IL RE FELIPE VI HA AFFIDATO L’INCARICO DI FORMARE UN NUOVO GOVERNO AD ALBERTO NUNEZ FEIJOO: IL LEADER DEI POPOLARI DOVRÀ CERCARE DI FORMARE UNA MAGGIORANZA INSIEME AI NEO-FASCI DI VOX (ALLEATI DI GIORGIA MELONI), MA I NUMERI NON CI SONO. QUELLA DEL SOVRANO È UNA SCELTA DOVUTA (IL PP È IL PRIMO PARTITO), MA IL PREMIER USCENTE SANCHEZ SCALPITA: “C’È SOLO UNA MAGGIORANZA POSSIBILE, QUELLA PROGRESSISTA GUIDATA DAL PARTITO SOCIALISTA”

Estratto dell’articolo di Matteo Carnieletto per “il Giornale”

RE FELIPE VI CON ALBERTO NUNEZ FEIJOO

Alla fine, re Felipe VI ha deciso. E ha affidato ad Alberto Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partito popolare spagnolo, l’incarico di formare un nuovo governo. Come ha notato El Pais, per la prima volta Felipe VI si è trovato di fronte a due aspiranti primi ministri che, alle urne, avevano ottenuto risultati simili.

[…] il leader socialista Pedro Sanchez si era detto convinto di raccogliere il sostegno parlamentare necessario per rilanciare un governo progressista: «C’è solo una maggioranza parlamentare possibile, una maggioranza progressista guidata dal partito socialista. Non c'è altra alternativa […]».

pedro sanchez elezioni in spagna 2023

[…] Feijóo […] ha accettato l’incarico, affermando: «Ringrazio Sua Maestà per la sua decisione di candidarmi alla Presidenza del Governo. Daremo voce agli oltre undici milioni di cittadini che vogliono cambiamento, stabilità e moderazione con un governo che difenda l’uguaglianza di tutti gli spagnoli».

La decisione del re non sorprende. In Spagna, infatti, è ormai consuetudine che il mandato venga affidato al leader del partito che ha ottenuto più voti. E così è stato anche questa volta. […]

Ora, il leader del Partito popolare si trova davanti a uno scenario non facile. Ha infatti il compito di provare a formare un nuovo governo con Vox, Coalición Canaria e Upn. I numeri però non sono a suo favore. Il partito popolare, infatti, può fare affidamento su 137 seggi; Vox su 33; Coalición Canaria e Upn, uno a testa. Totale: 172.

RE FELIPE VI CON SANTIAGO ABASCAL

Quattro seggi in meno rispetto a quelli necessari per ottenere la maggioranza assoluta alle Corti e poter così andare al governo. Un ruolo fondamentale potrebbero averlo i baschi moderati del Pnv, che possono contare su cinque seggi, e che potrebbero sostenere Feijóo, anche se durante le consultazioni avevano affermato di non apprezzare l'ipotesi di una nomina lampo e, nelle scorse settimane, avevano deciso di dare i loro voti ai socialisti per eleggere Francina Armengol come presidente del Congresso.

Feijóo si trova ora a fare i conti soprattutto con Vox. Già nella mattinata di ieri, infatti, il leader popolare aveva chiamato Santiago Abascal sottolineando come i due partiti fossero uniti da «un rapporto di normalità democratica», un riferimento alle ultime diatribe, e condividessero l’obiettivo di «proteggere la nazione e difendere la costituzione».

Santiago Abascal - leader di vox

Del resto, vedere insieme popolari ed esponenti di Vox non è una novità visto che governano già diverse comunità autonome e municipi. Una vittoria per Abascal, visto che più volte aveva chiesto a Feijóo di valorizzare la loro alleanza a livello locale.

[…] Sanchez però ancora spera che l’operazione dei popolari possa trasformarsi in una débâcle. A quel punto, dovranno essere i socialisti a provare a formare un nuovo governo, partendo però da 152 seggi, visto che i catalani di Erc e Junts e i partiti EH Bildu e BNG non hanno partecipato all'incontro con il capo dello Stato. Tra le tante incognite politiche, l’unica certezza è che la Spagna, oggi, è un Paese profondamente diviso. E che chiunque andrà al potere dovrà tenerne conto.

SANTIAGO ABASCAL GIORGIA MELONI RE FELIPE VI CON PEDRO SANCHEZ RE FELIPE VI CON ALBERTO NUNEZ FEIJOO 1 pedro sanchez elezioni in spagna 2023 ALBERTO NUNEZ FEIJOO CON SANTIAGO ABASCAL SAMANTHA VOX - MEME BY EMILIANO CARLI LA SCONFITTA DI VOX ALLE ELEZIONI IN SPAGNA - VIGNETTA BY MAURO BIANI MELONI SENZA VOX - VIGNETTA DI VAURO alberto nunez feijoo elezioni in spagna 2023 FEIJÒO ISABEL AYUSO