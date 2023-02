VUOI FARE UN SALTO A PALERMO? CONVIENE DI PIU' ANDARE A PARIGI - CHE FINE HA FATTO L’ISTRUTTORIA DELL’ANTITRUST SUL CARO VOLI VERSO LA SICILIA? OGGI IL GOVERNATORE SCHIFANI ESULTA PER AVER PORTATO LA COMPAGNIA AEROITALIA NELL'ISOLA MA TURISTI E SICILIANI NON AVRANNO BENEFICI IMMEDIATI: I NUOVI VOLI TRA ROMA E PALERMO SARANNO INAUGURATI SOLO A GIUGNO - NEL FRATTEMPO PER I RIENTRI DI PASQUA ARRIVERA' LA SOLITA MAZZATA AI PASSEGGERI CON BIGLIETTI CHE GIA' ADESSO COSTANO ALMENO 280 EURO...

Sarà la compagnia Aeroitalia il terzo vettore che collegherà la Sicilia con Roma, ma anche con la Lombardia e l'Emilia Romagna. I primi voli partiranno a fine marzo. Come annunciato questa mattina a Palazzo d'Orleans, Aeroitalia opererà nelle seguenti rotte: Catania-Bergamo, Palermo-Roma, Catania-Roma, Catania-Forlì, Trapani-Forlì e Lampedusa Bergamo.

Renato Schifani, che già nei mesi scorsi era intervenuto duramente sul caro voli in Sicilia facendo anche un esposto all'Antitrust spiega: «Dopo l'esposto presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia. Abbiamo intrapreso una interlocuzione riservata e legittima con Aeroitalia che opererà voli da Catania e Palermo per Roma e Bergamo, ma anche altre rotte».

All'incontro hanno partecipato anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l'amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Francesco Intieri e il presidente della compagnia Marc Bourgade. Dopo «lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio - ha aggiunto Schifani - non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua».

Da Catania le nuove rotte saranno inaugurate il 27 marzo per Bergamo, il 30 marzo per Forlì e l'1 ottobre per Roma. Da Palermo l'1 giugno inizia il collegamento con Roma. Dal 18 giugno al 21 settembre il Trapani-Forlì e dal 3 giugno fino al 9 settembre il collegamento Lampedusa Bergamo. La compagnia utilizzerà per i voli i Boeing 737-800 da 189 posti.

