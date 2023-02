VUOI VEDERE CHE I CINESI HANNO UNA TECNOLOGIA COSI' AVANZATA DA SPIAZZARE GLI AMERICANI? – L’ABBATTIMENTO DEL QUARTO OGGETTO NON IDENTIFICATO SCATENA PERSINO UFOLOGI E COMPLOTTARI VARI, E ALLARMA I VERTICI MILITARI AMERICANI: L’ULTIMO VELIVOLO ERA UNA “STRUTTURA OTTAGONALE” SENZA EQUIPAGGIO, UNA FORMA DI “PALLONE DI TIPO GASSOSO” CHE GLI STATUNITENSI NON SONO IN GRADO DI IDENTIFICARE…

1. DAGONEWS

PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO NEGLI USA

Ufo o tecnologia cinese stranamente avanzata? L’esercito degli Stati Uniti non ha ben chiaro cosa siano i tre oggetti che volavano sui cieli del Nord America e sono stati abbattuti nei giorni scorsi. Ieri Joe Biden ha ordinato di buttarne giù un quarto, che stava viaggiando a 6100 metri di altezza

Secondo quanto riporta la Bbc, i vertici militari sostengono che potrebbe trattarsi di un "pallone di tipo gassoso" o di "qualche tipo di sistema di propulsione". Si sarebbe trattato di una "struttura ottagonale" senza equipaggio a cui erano attaccati dei fili.

LA MARINA AMERICANA RECUPERA I RESTI DEL PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO

"Questi oggetti non assomigliavano molto, ed erano molto più piccoli, del pallone del 4 febbraio e non li caratterizzeremo definitivamente fino a quando non riusciremo a recuperare i detriti", ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale. Il ministero degli Esteri cinese ha dichiarato lunedì che gli Stati Uniti hanno fatto volare palloni nel loro spazio aereo più di 10 volte nell'ultimo anno.

LA MARINA AMERICANA RECUPERA I RESTI DEL PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO

"Non è raro che gli Stati Uniti entrino illegalmente nello spazio aereo di altri Paesi", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin durante un briefing con la stampa. Il rilevamento degli ultimi oggetti potrebbe essere il risultato di un ampliamento delle ricerche da parte di radar e sensori, ha dichiarato sabato un funzionario statunitense al Washington Post.

LA MARINA AMERICANA RECUPERA I RESTI DEL PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO

2. VOLANO OGGETTI MISTERIOSI: LA GUERRA FREDDA NEI CIELI DI USA, CANADA E CINA

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

[…] Gli avvistamenti si moltiplicano, i militari sono stranamente restii a parlarne, i capi di Stato si consultano e le ricerche dei detriti proseguono senza che se ne sappia nulla. Emblematico è il caso dell'oggetto avvistato e abbattuto sabato sul Canada, solo un giorno dopo un evento analogo in Alaska.

LA MARINA AMERICANA RECUPERA I RESTI DEL PALLONE SPIA CINESE ABBATTUTO

Appena informato della traccia rilevata dai radar, il premier Justin Trudeau si è messo in contatto con il presidente americano Joe Biden e insieme hanno deciso di attivare il Norad, l'associazione congiunta che garantisce la sicurezza dello spazio aereo sopra i due paesi. Due caccia F-22 americani si sono levati in volo da una base dell'Alaska, due F-18 canadesi sono partiti da una base di Alberta e un CP-140, un aereo da pattugliamento a elica, li ha raggiunti.

pallone spia cinese 2

Hanno osservato l'oggetto per un po', ma sappiamo solo che era a forma di cilindro e grande come un'automobile. Poi uno dei due piloti americani ha lanciato un missile AIM-9X da 500.000 dollari sul bersaglio. L'oggetto, che volava alla quota di 40.000 piedi, poco sopra agli aerei di linea, è andato in frantumi e non si è semplicemente afflosciato come il pallone spia-cinese.

Due elicotteri canadesi sono partiti con squadre che dovranno recuperare i rottami, ma non se ne è saputo più nulla. Ancora si stanno cercando i resti dell'oggetto abbattuto sull'Alaska venerdì, difficili da trovare perché le ore di luce in questo periodo sono poche.

pallone spia cinese 3

[…] Anche gli ufologi di tutto il mondo seguono con interesse queste strane vicende. Il maggior numero di avvistamenti di oggetti volanti non identificati avvenne negli anni successivi ai primi esperimenti nucleari e alle esplosioni di Hiroshima e Nagasaki, e c'è chi sostiene che quando stanno per scoppiare le bombe atomiche, gli ufo si fanno discretamente vivi per impedirlo. Speriamo sia così. Dopo il Covid e la guerra in Ucraina, non si sente proprio il bisogno pure di un'invasione aliena.

3. L’«UFO» AVVISTATO DAI CINESI E LA VERA SFIDA CON GLI USA PER LO «SPAZIO VICINO»

pallone spia cinese 1

Estratto dell’articolo di Guido Santevecchi per www.corriere.it

Nel giro di dieci giorni Stati Uniti e Cina sono passati dai preparativi per un incontro tra Antony Blinken e Xi Jinping all’ordine di sparare a vista su palloni volanti veri e presunti. Presi con le mani nel sacco di una vasta operazione di sorveglianza elettronica condotta per diversi anni con «una flotta di palloni-spia spediti su cinque continenti» (così dice il Pentagono), i cinesi ora additano un oggetto non identificato sopra il loro Mar Giallo.

pallone spia cinese abbattuto 3

[…] Da quando il 4 febbraio è stato tirato giù con un missile l’ormai famoso pallone-spia «grande come tre scuola-bus» e irto di antenne per le comunicazioni che aveva attraversato gli Stati Uniti, i «fenomeni aerei non identificati» si moltiplicano. Fino a una decina di giorni fa, i palloni aerostatici sembravano dinosauri di un’era finita. Ora si scopre che sono strumenti della nuova sfida per lo spionaggio e il controllo del «near space», lo «spazio vicino» tra la superficie della terra e l’orbita bassa.

pallone spia cinese abbattuto 2

A Washington sembrano convinti che Pechino sia in vantaggio in questa corsa. La faccenda del pallone-spia si è gonfiata fino a prendere (nelle parole di diversi politologi americani) le dimensioni di un «Momento Sputnik»: lo choc psicologico provocato nel 1957 dall’inaspettato lancio in orbita del primo satellite della storia, lo Sputnik dell’Unione Sovietica.