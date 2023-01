LA RUSSA SFANCULA SGARBI: “IL GOVERNO NON METTERÀ IL VINCOLO SU SAN SIRO, ME LO HA CONFERMATO IL MINISTRO DELLA CULTURA A CUI SOLO SPETTA LA POTESTÀ DI DECIDERE” - IL "CRITICO D'URTO", SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, AVEVA PARLATO DI “ITER GIÀ AVVIATO”. MA ‘GNAZIO LO METTE A TACERE: "SGARBI NON CONTA. SU SAN SIRO NON CI SARANNO INTERVENTI DAL GOVERNO, TOCCA AL COMUNE”. E POI RINCARA: “COLGO ANCHE L’OCCASIONE PER RIMPROVERARE SGARBI PER UN TRATTAMENTO NON SIGNORILE NEI CONFRONTI DI..."