“ZELENSKY POTEVA DIRE COSE BEN PIÙ PESANTI” – GIORGIA MELONI, IN UN “COLLOQUIO” CON IL “CORRIERE DELLA SERA”, MINIMIZZA LE FRASI DEL PRESIDENTE UCRAINO CONTRO BERLUSCONI, CHE HANNO FATTO INCAZZARE COME UNA IENA IL CAV: “HA TENTATO DI GETTARE ACQUA SUL FUOCO. LE SUE PAROLE NON ERANO AGGRESSIVE. HA PROVATO A SPIEGARE ALLA GENTE COMUNE CHE TI CI DEVI TROVARE PER CAPIRE COSA STANNO VIVENDO GLI UCRAINI” – DENTRO FORZA ITALIA SI PENSA CHE L’USCITA DELL’EX COMICO FOSSE PREPARATA, E LA DUCETTA FOSSE BEN COSCIENTE DI COSA STESSE PER DIRE…