XI JINPING COTTO AL VAPORE: LA RUSSIA BOCCIA IL PIANO DI PACE PROPOSTO DALLA CINA! - IL PORTAVOCE DEL CREMLINO, PESKOV: "OGNI TENTATIVO DI FORMULARE TESI PER GIUNGERE AD UNA SOLUZIONE PACIFICA DEL PROBLEMA È IL BENVENUTO MA LE SFUMATURE SONO IMPORTANTI E LA SITUAZIONE ATTUALE NON DÀ SPERANZA DI DISCUTERE QUESTE SFUMATURE. QUINDI L'OPERAZIONE SPECIALE CONTINUA"

CREMLINO,BENE INTENZIONE CINA MA LE SFUMATURE SONO IMPORTANTI

vladimir putin xi jinping a samarcanda

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "La Cina è un paese enorme, è il paese più potente, i cui interessi nessun attore sulla scena internazionale può permettersi di ignorare. La Cina ha fatto sentire la sua voce, ogni tentativo di formulare tesi per giungere ad una soluzione pacifica del problema è il benvenuto ma, ovviamente, le sfumature sono importanti": lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, in un'intervista a Izvestia. aggiungendo che secondo lui "la situazione attuale non dà speranza di discutere queste sfumature" e quindi "l'operazione speciale continua".

dmitrj peskov 2