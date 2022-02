XI JINPING GUARDA E ASPETTA: OGGI TOCCA ALL'UCRAINA, DOMANI POTREBBE TOCCARE A TAIWAN - IL PRESIDENTE CINESE MEDITA SUL DA FARSI, MA NON È ENTUSIASTA DELLA MOSSA DI PUTIN: INVADENDO LO ZAR BOMBAROLO SI STA PRENDENDO GIOCO DEL PRINCIPIO DI INTEGRITÀ TERRITORIALE SU CUI SI BASANO PROPRIO LE PRETESE CINESI SULL’ISOLA – POI C’È UN ALTRO TEMA: PECHINO HA OTTIME RELAZIONI CON KIEV, SNODO FONDAMENTALE DELLA VIA DELLA SETA

Ispirata dall'invasione dell'Ucraina, Pechino potrebbe occuparsi di Taiwan. Ma il rischio di escalation con gli Stati Uniti è alto, dice la specialista dell'Asia Valerie Niquet, in un articolo su "Le Monde".

L'Asia sta guardando la guerra in Ucraina con preoccupazione, e le posizioni degli stati asiatici non sono forse così chiare come l'Occidente potrebbe immaginare. In apparenza, la Cina sostiene la Russia, pur invitando "entrambe le parti" a mantenere la calma, e il Giappone segue gli Stati Uniti e l'Europa sulle sanzioni severe.

Ma Tokyo è anche preoccupata di una rottura troppo radicale con Mosca e delle conseguenze della crisi per la stabilità strategica in Asia. Quanto a Pechino, forse non è così soddisfatta di questa nuova dimostrazione di forza di Mosca.

Molti vedono la crisi ucraina come un incentivo per la Repubblica Popolare Cinese (RPC) a perseguire Taiwan. L'annuncio immediato del presidente americano Joe Biden che gli Stati Uniti e la NATO non si sarebbero impegnati in un'azione militare in Ucraina può essere interpretato a Pechino solo come un'ulteriore prova della debolezza delle democrazie, incapaci di correre rischi reali per difendere i loro valori comuni.

Alcuni scenari sono plausibili, come un'operazione lampo contro gli isolotti taiwanesi di Matsu e Kinmen, a poche miglia dalla costa cinese, che dimostrerebbe a tutta l'Asia i limiti dell'ombrello americano.

Ma la Cina probabilmente non è ancora pronta a prendere questa rischiosa scommessa. I rischi di escalation sarebbero molto alti. La situazione è infatti diversa da quella dell'Ucraina: Joe Biden non ha dichiarato a priori che non interverrebbe militarmente per difendere Taiwan.

L'ambiguità strategica lascia la porta aperta al sostegno militare in caso di invasione cinese. Le conseguenze dell'abbandono di Taiwan da parte della prima potenza mondiale aggraverebbero ulteriormente lo squilibrio strategico in cui si trova il mondo, con reazioni a cascata in tutta l'Asia. La popolazione sudcoreana non è ostile all'acquisizione di una capacità nucleare e nessuno può pregiudicare le reazioni di Tokyo, nonostante il reale pacifismo dell'opinione pubblica.

La contraddizione occidentale

Allo stesso tempo, i dirigenti cinesi non potevano che compiacersi di tutte le dichiarazioni occidentali che condannavano fermamente il "separatismo" nel Donbass; in termini che ricordano stranamente quelli del regime cinese che si solleva costantemente contro questo "flagello del separatismo" a Taiwan come nello Xinjiang o nel Tibet.

Se un giorno Pechino dovesse intervenire nello Stretto, avrebbe buone ragioni per brandire questa contraddizione delle potenze occidentali prese tra il diritto dei popoli all'autodeterminazione e l'intangibilità delle frontiere.

Su questo punto, la Cina è più irritata. Ha trovato con la Russia una comunità di interessi contro gli Stati Uniti. Pechino è tanto più pronta a denunciare con Mosca l'avanzata della NATO in Europa quanto l'organizzazione è sempre stata motivo di preoccupazione per la Cina.

Si è dimenticato che la creazione del "Gruppo di Shanghai" nel 1996, il precursore dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai [una struttura interstatale dedicata essenzialmente alle questioni di sicurezza che riunisce Cina, Russia, quattro ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, India e Pakistan] era anche motivata dal desiderio di rispondere alle aperture della NATO verso il Kazakistan. Sul bordo del Pacifico, Pechino denuncia i sistemi di alleanze "ereditati dalla guerra fredda", il concetto Indo-Pacifico, e le partnership come Aukus [un accordo militare tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti sull'Indo-Pacifico], il cui scopo dichiarato è quello di contenere la potenza cinese.

D'altra parte, la volontà della Russia di agire militarmente solleva domande a Pechino, anche se le critiche sono tenui. Riconoscendo le repubbliche del Donbass, Putin si sta prendendo gioco del principio di integrità dei confini e di non interferenza che la RPC sottolinea costantemente. Questo è stato dichiarato dal ministro degli Esteri cinese Wang Yi alla conferenza sulla sicurezza di Monaco il 18-20 febbraio. La Cina chiede il rispetto della "sovranità, indipendenza e integrità territoriale" e fa riferimento ai principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite.

A gennaio, il sostegno cinese all'intervento rapido e pesante della Russia in Kazakistan, senza che la Cina sia stata avvertita o consultata da Mosca, è stato lento a emergere.

E la cacciata di Nursultan Nazarbayev [presidente del Kazakistan per 29 anni e capo del Consiglio di sicurezza del paese fino al gennaio 2022] e Karim Massimov [ex primo ministro e capo dell'agenzia di sicurezza nazionale fino al gennaio 2022], entrambi forti sostenitori dei progetti cinesi della "Nuova via della seta", ha indebolito le reti della RPC nel paese.

Interessi in Ucraina

Un'altra difficoltà per Pechino è che la Cina ha ottime relazioni con Kiev. Si è dimenticato che nel 2014 Pechino ha firmato un "patto di sicurezza nucleare" con l'Ucraina. Gli investimenti cinesi nella costruzione di infrastrutture sono considerevoli, l'Ucraina è un importante fornitore di armi alla Cina, che è il suo più grande partner commerciale e un mercato chiave per le aziende cinesi di telecomunicazioni, tra cui Huawei. Washington e l'Unione europea hanno mostrato poca preoccupazione per questi stretti legami tra la democrazia ucraina e la RPC.

L'incontro Xi Jinping-Vladimir Putin il 4 febbraio 2022 a Pechino dopo la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici ha confermato l'asse strategico senza soluzione di continuità contro il "mondo libero". Ma si è notato meno che l'Ucraina non è stata menzionata, né la rituale dichiarazione dell'appartenenza di Taiwan alla Cina è andata oltre ciò che la Russia ha sempre detto. E a Mosca non interessa abbandonare i suoi partner indiani e vietnamiti in Asia per compiacere Pechino, né sostenere la RPC contro il Giappone nel Mar Cinese.

Per la Cina, i vantaggi della crisi ucraina sono altrove, se la situazione si calma rapidamente. Alla RPC piace la Russia, ma una Russia indebolita e in una posizione di domanda. Nuove e dure sanzioni e la fine del gasdotto Nord Stream 2 lo indebolirebbero ulteriormente e lo renderebbero ancora più dipendente dal mercato energetico cinese. Sul lato positivo, gli Stati Uniti sono ancora una volta diplomaticamente bloccati nel teatro europeo, lontano dal Pacifico.

Ma la Cina non è sola in Asia ad essere a disagio per questo conflitto lontano. Il Giappone, da parte sua, segue Washington e gli europei sulle sanzioni, come ha detto il primo ministro Fumio Kishida al G7. La strategia esterna del Giappone è infatti dettata dalla volontà di evitare tutto ciò che potrebbe indebolire l'alleanza bilaterale, unica garanzia di sicurezza dell'arcipelago, e dal principio di integrità territoriale. Tuttavia, in privato, molti erano preoccupati, prima che la situazione peggiorasse, per gli sviluppi che potrebbero spingere la Russia nell'orbita della Cina.

Altri vorrebbero continuare il dialogo con Mosca affinché la questione delle Curili [un arcipelago del Pacifico attaccato alla Russia e rivendicato dal Giappone] possa un giorno essere risolta. In Asia come in Europa, l'invasione dell'Ucraina ha quindi aumentato le tensioni e i rischi di ricomposizione di un paesaggio strategico molto fragile.

