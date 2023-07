XI JINPING HA FATTO CAPIRE A PUTIN CHE NON PUÒ FARE COME GLI PARE – IL PRESIDENTE CINESE HA VIETATO A “MAD-VLAD” DI USARE ARMI NUCLEARI CONTRO L’UCRAINA – NELLA NOTTE C'E' STATA UN’ESPLOSIONE POTENTISSIMA NELLA ZONA DEL DONETSK CONTROLLATA DAI RUSSI – ZELENSKY: “I RUSSI HANNO COLLOCATO DEGLI ESPLOSIVI SUL TETTO DELLA CENTRALE DI ZAPORIZHZHIA”

Estratto da www.corriere.it

ESPLOSIONE A DONETSK E MAKIIVKA

Una esplosione potentissima ripresa in alcuni filmati postati sui social. Nelle città orientali dell’Ucraina di Donetsk e Makiivka, sotto il controllo dei russi, si è sentito il rumore e si è vista una enorme nuvola di fuoco all’orizzonte. Secondo il sindaco filorusso di Donetsk Alexey Kuzmin, «le forze armate ucraine hanno bombardato i quartieri Voroshilovsky e Kalininsky». Le autorità hanno invitato le persone a non uscire di casa. […]

Il presidente cinese Xi Jinping avrebbe messo in guardia il collega Vladimir Putin contro un attacco nucleare russo in Ucraina. Lo riporta il Financial Times, che cita funzionari cinesi. Pechino nutre preoccupazioni per la guerra della Russia anche se offre un tacito sostegno a Mosca.

I funzionari cinesi si sono presi privatamente il merito di aver convinto il presidente russo a ritirarsi dalle sue velate minacce di usare armi nucleari contro l'Ucraina, hanno raccontato le stesse fonti. Dissuadere Putin da un attacco del genere è stato fondamentale per la campagna della Cina volta a riparare i legami con l'Europa, ha affermato un alto consigliere del governo di Pechino.

ESPLOSIONE A DONETSK E MAKIIVKA

La Cina si è costantemente opposta all'uso di armi nucleari in Ucraina nelle sue dichiarazioni pubbliche, ma molti degli alleati di Kiev dubitano comunque della sincerità di Pechino. […]

«Abbiamo informazioni dalla nostra intelligence che l’esercito russo ha collocato oggetti simili a esplosivi sul tetto di diverse unità di potenza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Forse per simulare un attacco». Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

putin xi jinping XI JINPING VLADIMIR PUTIN 3

[…]