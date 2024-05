XI JINPING HA "BUCATO" IL PARLAMENTO EUROPEO? - PERQUISITI GLI UFFICI DELL’EUROPARLAMENTARE DELL'ULTRADESTRA TEDESCA DI AFD, MAXIMILIAN KRAH, E DEL SUO ASSISTENTE, JIAN GUO - LA PROCURA RITIENE CHE IL CITTADINO DI ORIGINE CINESE, COLLABORATORE DI KRAH, SIA UNA SPIA DI PECHINO, E CHE AVREBBE TRASMESSO ATTI IN DISCUSSIONE ALL’EUROPARLAMENTO AGLI 007 CINESI - È UN BEL PROBLEMA PER AFD, VISTO CHE IL POLITICO È STATO CANDIDATO COME CAPOLISTA ALLE EUROPEE...

(ANSA) - BERLINO, 07 MAG - Gli uffici del parlamentare europeo dell'ultradestra tedesca di Afd, Maximilian Krah, e del suo assistente, sono stati perquisiti. Lo ha reso noto la procura di Karlsruhe, secondo quanto ha scritto Zeit on line.

Nei giorni scorsi l'assistente di Krah era stato fermato col sospetto di spionaggio per la Cina. Krah è capolista alle europee per il partito di Tino Chrupalla e Alice Weidel.

(ANSA) - BRUXELLES, 07 MAG - "Il Parlamento europeo coopera pienamente con le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie per assistere il corso della giustizia e continuerà a farlo. E' in questo contesto che è stato concesso" alle forze dell'ordine "l'accesso ad un ufficio" degli edifici del Pe.

E' quanto informa l'ufficio del portavoce dell'Eurocamera in relazione alla notizia delle perquisizioni negli uffici dell'eurodeputato di AfD, Maximilian Krah. L'ufficio in questione è quello dell'assistente di Krah, Jian Guo, si apprende da fonti parlamentari.

Traduzione dell’articolo di Von Astrid Geisler e Holger Stark per www.zeit.de

Martedì mattina, la Procura generale federale ha fatto perquisire a Bruxelles gli uffici del principale candidato dell'AfD alle elezioni europee, Maximilian Krah. Secondo la ZEIT, il raid in un edificio del Parlamento europeo è collegato all'arresto del collega di lunga data di Krah, Jian G., avvenuto quindici giorni fa. Il 43enne originario della Cina è fortemente sospettato di essere una spia cinese.

Il Procuratore generale federale lo accusa di “aver agito come agente di un servizio segreto straniero in un caso particolarmente grave”. Tra le altre cose, G. avrebbe trasmesso discussioni interne su proposte di risoluzione a dipendenti di un servizio segreto cinese. È in custodia dalla fine di aprile.

Secondo le ricerche di ZEIT, Maximilian Krah è indicato come testimone nel procedimento di spionaggio del procuratore federale, ma non come imputato. Egli nega di avere a che fare con la vicenda di spionaggio del suo collega.

In quanto membro del Parlamento europeo, Krah gode della protezione dell'immunità parlamentare: finché non vi si rinuncia, non può essere indagato. Tuttavia, la Procura federale aveva ottenuto il consenso del Parlamento europeo per l'irruzione. La perquisizione nell'edificio Altiero Spinelli ha riguardato i locali comuni. Lì, al quinto piano, Krah e la presunta spia hanno lavorato fianco a fianco fino alla fine di aprile.

È un problema per l'AfD sotto diversi aspetti. Da un lato, ricorda quanto si ritiene che i servizi segreti cinesi si siano avvicinati al candidato principale dell'AfD. In secondo luogo, non si può escludere che la ricerca porti alla luce ulteriori prove che incriminano non solo Jian G., ma anche lo stesso Krah. Su richiesta di DIE ZEIT, la Procura federale ha confermato il blitz, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Il sospetto che uno stretto collaboratore del candidato principale possa essere una spia cinese ha oscurato per due settimane l'inizio della campagna elettorale europea dell'AfD. In seguito all'arresto del cinese, la leadership del partito ha inizialmente mandato Krah in pausa forzata e il lancio ufficiale della campagna elettorale dell'AfD per le elezioni europee è avvenuto senza il candidato principale. La scorsa settimana, tuttavia, Krah è apparso nuovamente a Chemnitz e Dresda.

