XI JINPING È RIUSCITO A “UCCIDERE” IL DRAGONE – L’ANALISI DEL “WALL STREET JOURNAL”: IL MONDO NON PUÒ CONTARE SULLA RIPRESA ECONOMICA DELLA CINA PER ALIMENTARE LA CRESCITA GLOBALE E TENERE A BADA LA RECESSIONE. IL DRAGONE È INDEBITATO E IL SUO MERCATO IMMOBILIARE È IN DIFFICOLTÀ - LA CINA, DOPO ANNI DI BLOCCO CAUSATO DALLA STRATEGIA “ZERO COVID” VOLUTA DA XI JINPING, SARÀ MOLTO DIVERSA E PROBABILMENTE MOLTO MENO POTENTE (AVVERTITE JOE BIDEN)

Articolo del “Wall Street Journal” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

xi jinping

Il mondo conta su una ripresa economica della Cina per alimentare la crescita globale e tenere a bada la recessione. Non contateci. La ripresa della Cina, dopo anni di blocco dovuto alle restrizioni imposte dal Covid-19, sarà probabilmente molto diversa da quelle precedenti. E per molte parti del mondo, avvertono gli economisti, potrebbe essere meno potente di quanto sperano governi e imprese.

La Cina si è storicamente affidata agli stimoli governativi e ai forti investimenti per uscire dai crolli. Questo mix ha contribuito a risollevare l'economia globale dopo la crisi finanziaria del 2008.

Questa volta, la Cina è profondamente indebitata, il suo mercato immobiliare è in difficoltà e gran parte delle infrastrutture di cui il Paese ha bisogno sono già state costruite. Di conseguenza, la sua ultima rinascita sarà guidata dai consumatori, che si stanno liberando di quasi tre anni di restrizioni sanitarie e di divieti di viaggio dopo che il governo ha bruscamente smantellato la sua politica di tolleranza zero nei confronti del Covid-19.

I dati mostrano che le persone stanno di nuovo uscendo e facendo acquisti nelle grandi città, e ci sono segnali che il peggio dell'epidemia di Covid in Cina potrebbe essere alle spalle. Come le loro controparti americane, i consumatori cinesi hanno messo da parte i contanti durante le serrate. Ma la fiducia dei consumatori rimane bassa. Mentre i cinesi più ricchi aprono il portafoglio, molti altri scelgono di risparmiare più che di spendere.

xi jinping g20.

Le prime indicazioni suggeriscono che i maggiori effetti della ripresa cinese si faranno sentire in patria, piuttosto che all'estero. I dati ufficiali, tra cui le indagini commerciali, le vendite e i numeri del trasporto pubblico, suggeriscono che la crescita più forte verrà dalle industrie dei servizi, come ristoranti, bar e viaggi.

Ciò significa che, se da un lato l'accelerazione della Cina è una buona notizia per la fragile crescita globale, soprattutto perché gli Stati Uniti e l'Europa sono destinati a rallentare, dall'altro gli effetti diretti della sua ripresa saranno probabilmente meno pronunciati altrove rispetto alle espansioni guidate dagli stimoli del passato – scrive il WSJ.

"La Cina registrerà una forte ripresa economica, ma la ricaduta della crescita sul resto del mondo sarà molto più attenuata in questo ciclo a causa della natura della ripresa economica", ha dichiarato Frederic Neumann, capo economista per l'Asia di HSBC.

Secondo alcuni analisti, è improbabile che l'economia statunitense ne tragga beneficio, dal momento che ha un'esposizione limitata al settore dei servizi cinese. La crescita degli Stati Uniti potrebbe addirittura essere schiacciata se la riapertura della Cina spingesse al rialzo la domanda di energia e facesse aumentare i prezzi globali dell'energia, aumentando le pressioni inflazionistiche.

xi jinping g20 di bali

Secondo le ultime previsioni del Fondo Monetario Internazionale, l'economia cinese dovrebbe espandersi del 5,2% nel 2023, superando facilmente il tasso di crescita dell'1,4% previsto negli Stati Uniti e dello 0,7% nell'area della moneta comune europea a 20 nazioni.

Il FMI prevede che quest'anno la Cina rappresenterà circa un terzo della crescita globale, rispetto al 10% di Stati Uniti ed Europa messi insieme. Secondo i dati del FMI, questo riporterebbe la Cina alla quota che aveva nei cinque anni precedenti la pandemia. Nel 2022, quando gli Stati Uniti sono cresciuti del 2,1%, l'economia cinese ha registrato un'espansione del 3%, il secondo peggior risultato dalla morte di Mao Zedong nel 1976. La quota della Cina nella crescita globale è scesa al 16%.

xi jinping in mimetica

"È importante che la Cina si riprenda quest'anno, perché si prevede che gli Stati Uniti e l'Europa rallentino bruscamente", ha dichiarato Hoe Ee Khor, capo economista dell'Asean+3 Macroeconomic Research Office, un'organizzazione di ricerca economica che fornisce consulenza politica e assistenza tecnica alle economie dell'Asia orientale e sudorientale. "Fornisce il sostegno che manca a questi tre pilastri".

I cinesi più ricchi potrebbero contribuire a rilanciare l'economia globale spendendo in beni di lusso europei e in vacanze in luoghi come il sud-est asiatico. Il produttore svizzero di orologi Swatch Group AG ha dichiarato a gennaio che, sulla base del rimbalzo delle vendite registrato in Cina subito dopo la riapertura, prevede un anno record per i ricavi, grazie alle vendite in Cina, Hong Kong e Macao con la ripresa dei viaggi.

Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato del gigante del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, ha dichiarato ad analisti e giornalisti il 26 gennaio che i negozi di Macao sono pieni. "Il cambiamento è spettacolare", ha dichiarato.

xi jinping joe biden

"David Calhoun, amministratore delegato di Boeing Co. ha dichiarato il mese scorso durante una telefonata con gli investitori, descrivendo la riapertura della Cina come "un evento importante per l'aviazione". Ha detto che l'azienda sta puntando a far tornare in volo gli aerei inattivi e spera in ulteriori consegne alla Cina, poiché i vettori cinesi avranno bisogno dei 737 MAX di Boeing per soddisfare la domanda di voli in ripresa.

Altre aziende sono più caute. Durante la pandemia, le famiglie cinesi hanno ricevuto dal governo un sostegno fiscale di gran lunga inferiore a quello dei lavoratori delle economie avanzate, e molti consumatori restano preoccupati per la debolezza del mercato del lavoro e per il continuo crollo del settore immobiliare.

xi jiping xx congresso partito 1

L'amministratore delegato di Colgate-Palmolive Co. Ltd., l'amministratore delegato Noel Wallace ha dichiarato agli analisti che, nonostante l'euforia per la riapertura, le vendite di prodotti per la casa dell'azienda in Cina rimangono deboli. "La Cina è un grande punto interrogativo", ha dichiarato.

Yum China Holdings Inc. che gestisce catene di ristoranti tra cui Kentucky Fried Chicken e Pizza Hut in Cina, ha dichiarato di aver registrato un aumento delle vendite durante le recenti festività del Capodanno lunare cinese, ma è cauta sulle prospettive. "Se da un lato si stanno verificando tutti questi positivi miglioramenti, dall'altro siamo anche cauti sul fatto che il rapporto qualità-prezzo e la cautela nella spesa si stiano verificando", ha dichiarato l'amministratore delegato Joey Wat in una telefonata con gli analisti del 7 febbraio.

jingjin new city cina

Negli anni precedenti, quando la Cina ha investito denaro in immobili, infrastrutture e fabbriche per risollevare la propria economia, la sua famelica domanda di materie prime e macchinari si è fatta sentire in tutto il mondo: tra i produttori di utensili in Germania, di rame in America Latina, di escavatori in Giappone e di carbone in Australia.

Nel 2009, la Cina ha registrato un'espansione del 9,4% grazie a un pacchetto di stimoli da 586 miliardi di dollari, fornendo un potente contrappeso alle economie avanzate colpite duramente dalla crisi finanziaria globale.

jingjin new city cina

Gli economisti di Goldman Sachs stimano che la riapertura della Cina aggiungerà un punto percentuale alla crescita economica globale di quest'anno, soprattutto grazie alla maggiore domanda di energia, all'aumento delle importazioni e ai viaggi internazionali. I maggiori beneficiari saranno probabilmente gli esportatori di petrolio e i vicini della Cina in Asia.

I modelli di Oxford Economics prevedono una spinta minore alla crescita globale. Secondo la società di consulenza, se il prodotto interno lordo cinese crescesse del 5% quest'anno con la fine delle restrizioni Covid, la crescita globale salirebbe solo all'1,5%, con un guadagno di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente previsione.

jingjin new city cina

Goldman Sachs stima che l'effetto diretto della riapertura della Cina sulla crescita degli Stati Uniti sia leggermente negativo, forse riducendo di circa 0,04 punti percentuali la crescita del 2023, poiché l'effetto dell'aumento dei prezzi del petrolio compensa qualsiasi aumento delle esportazioni o dei turisti.

Gli Stati Uniti e le altre economie meno esposte alla riapertura potrebbero comunque beneficiare di effetti indiretti, se la ripresa della Cina sollevasse il commercio globale e l'attività imprenditoriale in generale o contribuisse a facilitare i finanziamenti per le famiglie e le imprese.

Anche se la crescita della Cina dovesse registrare una forte ripresa, permangono problemi di fondo nell'economia cinese. Le amministrazioni locali sono oberate di debiti, il che limita la loro capacità di finanziare la spesa per le infrastrutture.

blackout e crisi energetica in cina 5

La Cina ha adottato misure per stimolare l'industria immobiliare, come l'allentamento dei vincoli di prestito per i costruttori in difficoltà, ma tali politiche non dovrebbero invertire presto il calo delle vendite di case in Cina, perché il calo dei prezzi significa che le famiglie sono ancora caute nell'acquisto di case, ha affermato Tommy Wu, capo economista per la Cina presso Commerzbank AG. Questo limiterà l'appetito della Cina per materie prime come il minerale di ferro.

Altri obiettivi politici potrebbero pesare sulla domanda cinese di importazioni. Pechino è desiderosa di produrre beni strumentali più sofisticati a livello nazionale, piuttosto che acquistarli da Giappone e Germania, e sta riducendo le industrie inquinanti come quella dell'acciaio per raggiungere gli obiettivi climatici.

blackout e crisi energetica in cina 3

Nel 2022 la produzione di acciaio è diminuita del 2,1% rispetto all'anno precedente e le importazioni di minerale di ferro sono calate dell'1,5%. BHP Group Ltd., il più grande minatore al mondo per valore di mercato, ha dichiarato a gennaio che prevede che la Cina sarà una forza stabilizzante per la domanda di materie prime nel 2023.

Ma non prevede una ripresa dei tassi di crescita pre-pandemici, affermando che la produzione cinese di acciaio probabilmente si stabilizzerà in questo mezzo decennio dopo quello che è stato probabilmente il picco di produzione nel 2020.

Mentre i voli interni in Cina sono aumentati rapidamente, ci vorrà del tempo prima che i voli verso l'Europa e gli Stati Uniti comincino ad avvicinarsi ai livelli prepandemici, ha dichiarato Olivier Ponti, vicepresidente insights di ForwardKeys, una società di consulenza che tiene traccia dei dati del settore viaggi.

xi jinping joe biden al g20 di bali 3

A gennaio, il numero di voli verso destinazioni al di fuori della Cina continentale era pari a circa il 15% di quello del 2019. Le destinazioni più popolari sono relativamente vicine, tra cui Macao, Hong Kong, Tokyo e Seoul.

Per ora, i viaggiatori cinesi in Thailandia, una destinazione popolare, sono per lo più uomini d'affari o turisti indipendenti e benestanti. I funzionari thailandesi affermano di aspettarsi una lenta ripresa dei visitatori con l'apertura di più rotte aeree e la ripresa dei tour di gruppo a partire dal 6 febbraio, ma che potrebbero volerci anni prima che gli arrivi tornino ai livelli di prima dell'impatto di Covid.

Il contributo della Cina all'economia globale dipenderà in ultima analisi dalla durata dei consumi cinesi. Per ora, anche se l'anno scorso le famiglie cinesi hanno accumulato 2.600 miliardi di dollari di nuovi risparmi, meno del 30% del denaro è disponibile per essere speso subito. Il resto è accantonato in conti di risparmio a lungo termine. Il mercato del lavoro è ancora debole e il crollo immobiliare sta intaccando la ricchezza delle famiglie.

xi jinping joe biden al g20 di bali 2

La ripresa dei consumi sarà "superficiale e di breve durata", secondo Logan Wright, direttore della ricerca sui mercati cinesi di Rhodium Group, una società di ricerca con sede a New York. Egli prevede che dopo una rapida impennata della crescita intorno al secondo trimestre, la ripresa dei consumi perderà rapidamente vigore.