16 nov 2023 13:04

XI JINPING NON AVRÀ BISOGNO DI UNA GUERRA PER PRENDERSI TAIWAN – L’OPPOSIZIONE DI TAIPEI, DIALOGANTE CON LA CINA, HA TROVATO L’ACCORDO PER UNA CANDIDATURA UNITARIA, CHE METTEREBBE ALL’ANGOLO GLI INDIPENDENTISTI DELLA PRESIDENTE, TSAI ING-WEN. A GUIDARE LE TRATTATIVE È IL FILO-CINESE MA YING-JEOU, CHE NEL 2015 HA INCONTRATO IL LEADER DI PECHINO – INTANTO, GLI AMERICANI CONTINUANO AD ARMARE L’ISOLA DI FORMOSA, E AD ADDESTRARE SOLDATI E PILOTI PER I NUOVI F-16 IN ARRIVO…