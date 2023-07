25 lug 2023 13:44

XI SI È BEVUTO QIN – IL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE, QIN GANG, È STATO SOLLEVATO DAL SUO INCARICO: NON COMPARIVA IN PUBBLICO DA QUATTRO SETTIMANE, E GLI STATI UNITI AVEVANO PARLATO DI “PROBLEMI DI SALUTE”. MA LA SPARIZIONE POTREBBE ESSERE COLLEGATA ANCHE A UNA RELAZIONE EXTRACONIUGALE CON LA GIORNALISTA FU XIAOTIAN – COMUNQUE, È UN BEL GUAIO PER L’OCCIDENTE: QIN RAPPRESENTAVA LA PARTE PIÙ DIALOGANTE DI PECHINO…