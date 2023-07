YANKEE GO HOME – LA STATUNITENSE FIONA SCOTT MORTON HA RINUNCIATO AL RUOLO DI CAPO ECONOMISTA DELLA DIREZIONE GENERALE CONCORRENZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA, DOVE LA VOLEVA PIAZZARE LA DANESE MARGRETHE VESTAGER. LA NOMINA AVEVA CAUSATO UNA MEZZA RIVOLTA, GUIDATA DAI FRANCESI: AVREBBE AVUTO IL COMPITO DI CONTROLLARE LE MULTINAZIONALI AMERICANE, PER LE QUALI, PERALTRO, AVEVA LAVORATO – LO SCAZZO PENALIZZA VESTAGER NELLA CORSA ALLA GUIDA DELLA BEI (PER LA QUALE RICICCIA L’EX MINISTRO ITALIANO, DANIELE FRANCO)

Dopo alcune battute d'arresto davanti alla Corte di Giustizia dell'Ue, Margrethe Vestager ha perso ieri mattina anche l'ultima battaglia politica, quando Fiona Scott Morton le ha scritto una lettera per annunciarle che intende rinunciare al ruolo di capo-economista della direzione generale Concorrenza della Commissione europea.

La numero uno dell'Antitrust Ue ha provato a difenderla fino all'ultimo, facendole da scudo durante l'accesa audizione all'Europarlamento di martedì sera. Ma il pressing del governo di Parigi, culminato con un intervento diretto di Emmanuel Macron, ha spinto l'economista a fare un passo indietro.

Decretando una sonora sconfitta per la vicepresidente esecutiva della Commissione, che ora rischia di veder sfumare l'opportunità di guidare la Banca europea per gli investimenti: uno scenario che potrebbe favorire Daniele Franco. La corsa dell'ex ministro del governo Draghi, inizialmente dato per favorito, aveva subìto una battuta d'arresto proprio in seguito alla candidatura della danese. Ma ora si aprono nuovi scenari.

Già capo economista per la concorrenza nel dipartimento della Giustizia dell'amministrazione americana guidata da Barack Obama, Fiona Scott Morton ha lavorato come consulente anche per alcuni colossi americani, tra cui Microsoft, Apple, Amazon e Pfizer. Un curriculum di rilievo che aveva convinto Vestager a puntare su di lei, ma che invece si è rivelato il suo principale problema a Bruxelles.

Nei giorni scorsi i capigruppo delle principali formazioni politiche all'Europarlamento […] avevano scritto una lettera a Vestager per chiederle di revocare la nomina in seguito alle «preoccupazioni e ai rischi connessi al conflitto d'interessi nel suo nuovo ruolo con le precedenti funzioni con le Big Tech americane». Ma la commissaria alla Concorrenza aveva respinto la richiesta perché «l'esperienza in aziende private dovrebbe essere un vantaggio e non un ostacolo».

Per questo, martedì aveva difeso la nomina […] Per due anni, aveva annunciato, Fiona Scott Morton non avrebbe comunque potuto occuparsi dei dossier che aveva seguito durante le sue precedenti esperienze. Ma non è bastato. Macron ha sollevato anche una questione legata al passaporto dell'economista americana, dopo che la Commissione aveva deciso di rimuovere il requisito della cittadinanza europea per consentirle di ottenere quel posto.

«Se non abbiamo un ricercatore europeo di questo livello da assumere alla Commissione, significa che abbiamo un grosso problema con tutti i sistemi accademici europei» aveva detto martedì pomeriggio il presidente francese. Macron è tornato a insistere sul concetto di «autonomia strategica» e di «autonomia di pensiero», dicendo che la nomina di Scott Morton «non è necessariamente la decisione più coerente al riguardo».

Dopo le proteste ufficiali […] è spuntata una lettera firmata da alcuni esponenti dell'esecutivo Von der Leyen, indirizzata alla presidente, che chiedevano un passo indietro: l'iniziativa, promossa dal francese Thierry Breton, è stata sostenuta da Paolo Gentiloni, dallo spagnolo Josep Borrell, dalla portoghese Elisa Ferreira e dal lussemburghese Nicolas Schmit (tranne Breton, sono tutti esponenti socialisti). «Data la controversia politica emersa – ha scritto l'economista – ho deciso di ritirarmi».

