ZAIA FOREVER – LA LEGA PRESENTA UN DISEGNO DI LEGGE PER ESTENDERE FINO A TRE I MANDATI DEI PRESIDENTI DI REGIONE - MA DA QUANDO SCATTA IL CONTEGGIO? I TRE MANDATI COMINCIANO SOLTANTO QUANDO LA LEGGE VIENE RECEPITA DALLA REGIONE. QUINDI, NEL CASO DI ZAIA SOLO DALLE PROSSIME REGIONALI SI INIZIEREBBE A CALCOLARE IL NUMERO DELLE CONSILIATURE - IL GOVERNATORE VENETO È GIÀ AL TERZO MANDATO, PERCHÉ LA LEGGE ATTUALE CHE INDICA I DUE MANDATI È ENTRATA IN VIGORE QUANDO GIÀ NE ERA GIÀ STATO SVOLTO UNO. QUINDI AGGIUNGENDONE ALTRI TRE SI ARRIVA ALLA CIFRA ESORBITANTE DI SEI MANDATI. RISULTATO: ZAIA PER TRENT'ANNI

Estratto dell’articolo di F.Oli. per “la Stampa”

zaia salvini

Uno dei suoi grandi nemici, Flavio Tosi, commentando l'ambizione di restare al potere ancor più a lungo aveva detto: «Luca Zaia vuole fare un ventennio». L'ex sindaco di Verona […] volendo enfatizzare è stato in realtà riduttivo: la Lega vorrebbe farlo governare non per 20 anni, bensì per 30. Sembra un'esagerazione, e con tutta probabilità non andrà così, ma il calcolo si fa applicando alla lettera il testo presentato dalla Lega alla Camera, che chiede di estendere fino a tre i mandati dei presidenti di Regione.

Ma da quando scatta il conteggio? Lo si spiega nell'articolo 2: «Le disposizioni della presente legge si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione». Formulazione complessa, ma significato chiaro: i tre mandati cominciano soltanto quando la legge viene recepita dalla Regione.

LUCA ZAIA FLAVIO TOSI

Quindi, nel caso di Zaia soltanto dalle prossime elezioni regionali si inizierebbe a calcolare il numero delle consiliature. Il governatore veneto è già al terzo mandato, perché la legge attuale che indica i due mandati è entrata in vigore quando già ne era già stato svolto uno. Quindi aggiungendone altre tre si arriva alla cifra esorbitante di sei, ognuno di cinque anni. Risultato: Zaia per trent'anni. La proposta di legge è stata presentata da Alberto Stefani, segretario della Liga veneta, e spiegano più fonti, è frutto di un accordo tra lo stesso Zaia e Salvini.

FLAVIO TOSI E LUCA ZAIA

Il governatore, che alle ultime regionali ha ottenuto il 76,8% ha dato il via libera a Stefani in cambio del sostegno del segretario alla riforma del terzo mandato. Così, Salvini ha onorato l'impegno assunto, ma il tentativo è stato accolto con scetticismo da Fratelli d'Italia. Gi stessi uffici legislativi della Camera avrebbero già segnalato le anomalie tecniche di una riforma che lascerebbe al potere praticamente a vita il "Doge".

Il fatto che la proposta di legge abbia queste caratteristiche anomale, ne denota, è l'opinione di molti nella maggioranza, il suo carattere velleitario, un gesto di testimonianza per accontentare Zaia e soprattutto per mettere sul tavolo un tema, quello del terzo mandato dei governatori, sul quale gli alleati non sono molto aperti. […]