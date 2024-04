A ZAPORIZHZHIA RUSSI E UCRAINI GIOCANO CON IL FUOCO, ANZI CON IL NUCLEARE – SCAMBIO DI ACCUSE TRA MOSCA E KIEV PER STABILIRE DI CHI FOSSE IL DRONE PIOMBATO ACCANTO ALLA CENTRALE ATOMICA PIU’ GRANDE D’EUROPA, OCCUPATA DAI RUSSI - L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SICUREZZA NUCLEARE (AIEA): “GLI ULTIMI ATTACCHI NON MINACCIANO LA SICUREZZA, MA LA SITUAZIONE RESTA ESTREMAMENTE GRAVE” – GLI STATI UNITI RANDELLANO LA RUSSIA: “STA GIOCANDO UN GIOCO MOLTO PERICOLOSO CON IL SEQUESTRO MILITARE DELLA CENTRALE...”

MEDIA, OGGI RIUNIONE STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO DELL'AIEA

(ANSA) - Si terrà oggi una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la sicurezza nucleare (Aiea), composto da 35 paesi. Al centro dell'incontro gli attacchi dei droni sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dalla Russia. Lo riporta Rbc Ukraina.

AIEA, DA ATTACCO ODIERNO NESSUNA MINACCIA A SICUREZZA NUCLEARE

(ANSA) - ROMA, 09 APR - L'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) "è stata informata dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia dell'attacco con drone avvenuto oggi al centro di addestramento della centrale adiacente al sito. L'esplosione segnalata è coerente con le osservazioni del team dell'Aiea. Questa volta nessuna minaccia diretta alla sicurezza nucleare, ma quest'ultimo incidente evidenzia ancora una volta una situazione estremamente grave": lo ha detto il direttore dell'Agenzia, Rafael Grossi, come riporta l'Aiea su X.

MOSCA, DRONE KIEV SU EDIFICIO DELLA CENTRALE ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - ROMA, 09 APR - Un drone delle forze armate ucraine ha attaccato il tetto dell'edificio che ospita l'unico centro di addestramento della centrale nucleare di Zaporizhzhia: lo ha riferito sul suo canale Telegram il servizio stampa della centrale controllata da Mosca, come riporta Ria Novosti. "Il drone delle Forze armate ucraine ha colpito il tetto dell'edificio del centro di addestramento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove si trova l'unico simulatore di sala (per) reattori a grandezza naturale al mondo", si legge nel messaggio.

"Nessuno è rimasto ferito a causa dell'attacco", ha aggiunto il servizio stampa della centrale, commentando che gli attacchi ucraini costituiscono una violazione diretta dei sette principi di sicurezza nucleare e dei cinque principi di sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia stabiliti dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) presso il Consiglio di sicurezza dell'Onu. La centrale era già stata attaccata da droni domenica scorsa con un bilancio di tre feriti. E il giorno successivo un drone era stato abbattuto sul tetto del reattore numero 6.

KIEV, MOSCA MANIPOLA OPINIONE AIEA PER NASCONDERE SUE INTENZIONI

(ANSA) - La Russia ha portato la sua propaganda a un nuovo livello: manipola l'opinione dell'Agenzia atomica internazionale (Aiea) e della comunità mondiale, cercando di accusare l'Ucraina di violare la sicurezza nucleare nella centrale di Zaporizhzhia nascondere le proprie intenzioni. Lo scrive su Telegram l'agenzia ucraina per l'energia atomica Energoatom.

"Le false dichiarazioni del Cremlino riguardo ai presunti attacchi di droni da parte dell'Ucraina non sono altro che un tentativo di nascondere le proprie intenzioni di compiere un attacco terroristico o di nascondere gravi eventi di emergenza già accaduti nella centrale", sottolinea l'Agenzia. Energoatom afferma poi che "l'unico modo per prevenire un incidente nucleare e radioattivo è attuare la risoluzione dell'Aiea, ritirare le attrezzature militari e russe dalla stazione, trasferire la Znpp (la centrale nucleare di Zaporizhzhia, ndr) sotto il controllo dell'Ucraina, l'operatore legittimo Energoatom, e sminare i territori circostanti".

"Il sequestro della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte dei russi non è solo una grave violazione del diritto internazionale, ma anche un vero e proprio atto di terrorismo nucleare - conclude l'Agenzia -. Il pericoloso gioco degli occupanti dell'impianto nucleare deve finire".

UCRAINA, USA: LA RUSSIA FA UN GIOCO PERICOLOSO A ZAPORIZHZHIA

(ANSA) - Gli Stati Uniti ribadiscono la loro "convinzione che la Russia stia giocando un gioco molto pericoloso con il sequestro militare della centrale nucleare ucraina" di Zaporizhzhia, ha affermato ieri sera il portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller.

"È pericoloso che lo abbiano fatto e continuiamo a chiedere alla Russia di ritirare il suo personale militare e civile dall'impianto, di restituirne il pieno controllo alle autorità ucraine competenti e di astenersi da qualsiasi azione che possa comportare un incidente nucleare presso la centrale", ha aggiunto Miller. "Siamo a conoscenza delle notizie di un attacco di droni" contro l'impianto di Zaporizhzhia e ne "continuiamo a monitorare le condizioni anche attraverso i rapporti ufficiali" dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), ha detto il funzionario Usa.

ACCUSE NUCLEARI

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per “La Stampa”

«Questi attacchi sconsiderati aumentano in modo significativo il rischio di un grave incidente nucleare e devono cessare immediatamente». L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è tornata a lanciare un accorato allarme sulla centrale nucleare più grande d'Europa: quella di Zaporizhzhia, nell'Ucraina in guerra, dove i suoi ispettori hanno denunciato che domenica almeno tre droni hanno colpito il territorio dell'impianto in «una chiara violazione dei principi fondamentali» di sicurezza.

Uno avrebbe lasciato «lievi bruciature superficiali» sulla struttura di contenimento di uno dei reattori, ma fortunatamente senza provocare gravi danni, assicurano gli esperti dell'Aiea. Mosca e Kiev come sempre si rimpallano le accuse, come hanno fatto continuamente in questi due anni di violenze, durante i quali la centrale è finita più volte sotto pericolosissimi bombardamenti.

La Russia – che si è di fatto impossessata della struttura all'inizio dell'invasione – definisce gli attacchi «una provocazione molto pericolosa» e accusa i soldati ucraini di aver preso di mira la centrale sia domenica sia ieri, quando – stando alla versione delle autorità di Mosca - un altro drone sarebbe stato abbattuto proprio sul tetto del reattore numero 6. «Il livello di radiazioni è invariato. Nessuno è rimasto ferito», ha poi affermato una dirigente russa della centrale.

L'Ucraina respinge però ogni imputazione e punta a sua volta il dito contro il Cremlino: sostiene che la Russia abbia messo in piedi «una campagna di provocazioni e notizie false» e accusa i suoi militari di attaccare la centrale di Zaporizhzhia «con i droni fingendo che la minaccia all'impianto e alla sicurezza nucleare arrivi dall'Ucraina».

Né la versione russa né quella ucraina sono verificabili in modo indipendente. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica da parte sua non nomina nessun possibile colpevole, ma denuncia che questi attacchi provocano «un grave aumento dei pericoli per la sicurezza nucleare».

Secondo gli ispettori dell'agenzia dell'Onu, dopo il raid di domenica non ci sono segni di «danni a sistemi critici» di sicurezza nucleare, ma gli esperti dell'Aiea denunciano segni di bruciature superficiali sul tetto della struttura di contenimento del reattore numero 6 e riferiscono di resti di droni lì e in altri due punti. Gli osservatori riferiscono inoltre di aver visto «macchie di sangue» all'esterno di un laboratorio, «accanto a un veicolo logistico militare danneggiato», cosa che indica il ferimento di almeno una persona. Secondo Mosca, i feriti sarebbero tre, di cui uno grave.

[…] I sei reattori di Zaporizhzhia sono spenti dall'inizio della guerra, ma la centrale ha bisogno di una fornitura costante di elettricità e uno dei suoi reattori è in uno stato di «spegnimento a caldo», ovvero non è completamente offline. […]

