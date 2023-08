13 ago 2023 19:30

ZELENSKY E' IN DIFFICOLTA': LE PURGHE DEI FUNZIONARI DELL’ESERCITO GLI SERVONO PER RAFFORZARE IL CONSENSO INTERNO – IL PRESIDENTE UCRAINO HA CACCIATO TUTTI I 24 CAPI DEI DISTRETTI MILITARI IN SEGUITO A UNO SCANDALO DI CORRUZIONE, MA SOLO PER DUE O TRE CI SONO DELLE PROVE CHE LI INCASTRANO NEL GIRO DI MAZZETTE – A KIEV CRESCE IL MALCONTENTO, LA CONTROFFENSIVA STA ANDANDO MALE. QUEST’INVERNO ZELENSKY AVEVA PROMESSO CHE IN ESTATE CI SAREBBE STATA UNA SVOLTA MA NON È COSÌ….