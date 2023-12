ZELENSKY CERCA UN DIVERSIVO – L’UCRAINA HA LANCIATO PIÙ DI 70 DRONI CONTRO LE STRUTTURE MILITARI DI PUTIN IN RUSSIA: È UN TENTATIVO DI DISTOGLIERE L’ATTENZIONE DELLO ZAR DAL CAMPO DI BATTAGLIA, DOVE LA CONTROFFENSIVA DI KIEV STA FACENDO PIPPA – NELL’ATTACCO SU LARGA SCALA DI IERI IN UCRAINA SONO MORTE ALMENO 30 PERSONE: UNA NUOVA DIMOSTRAZIONE DI FORZA DI MOSCA, CHE AVREBBE “SCONFINATO” IN POLONIA PER FAR SENTIRE LA PRESENZA…

PUTIN ZELENSKY

UCRAINA: MOSCA, 32 DRONI KIEV ABBATTUTI SU 4 REGIONI RUSSE

(ANSA) - Trentadue droni ucraini sono stati abbattuti nella notte sulle regioni di Mosca, Bryansk, Kursk e Oryol. Lo rende noto il Ministero della Difesa russo, citato dall'agenzia Tass. Non si hanno al momento notizie di vittime.

'NELLA NOTTE 70 DRONI UCRAINI SU SITI MILITARI RUSSI

(ANSA) - Le forze ucraine hanno lanciato la notte scorsa oltre 70 droni contro strutture militari sul territorio russo causando "danni significativi" al complesso militare-industriale del Paese: lo hanno riferito ai media ucraini fonti dei servizi di sicurezza di Kiev. "Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, le Forze di sicurezza e di difesa ucraine hanno lanciato un potente attacco contro le strutture militari in territorio russo. In totale, più di 70 droni di diverso tipo hanno preso parte all'attacco", hanno dichiarato le fonti.

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

Ieri mattina, dopo l'attacco su larga scala lanciato dalla Russia nella notte tra giovedì e venerdì che ha provocato almeno 32 morti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva promesso che "Kiev si vendicherà e lotterà per garantire la sicurezza del Paese". L'attacco principale ucraino della notte scorsa in territorio russo è avvenuto a Bryansk (est), dove un gruppo di droni ha colpito lo stabilimento di Silicon El, uno dei maggiori produttori di elettronica per attrezzature militari russe, in particolare, per missili a lungo raggio e sistemi di difesa aerea 'Pantsir'.

L ATTACCO RUSSO SULL UCRAINA DEL 29 DICEMBRE 2023

Inoltre, è stato attaccato anche lo stabilimento chimico di Bryansk intitolato al 50mo anniversario dell'ex Urss. Esplosioni sono state registrate anche in diverse strutture militari a Belgorod, Tula, Tver e Mosca.

"La difesa aerea russa è riuscita ad abbattere una parte degli Uav (droni, ndr.) ucraini, ma un numero significativo di essi ha funzionato in modo efficace sui propri obiettivi. A differenza degli attacchi terroristici russi sul territorio dell'Ucraina, le forze di sicurezza e di difesa dell'Ucraina hanno colpito esclusivamente strutture militari nemiche", hanno aggiunto le fonti. In precedenza il ministero della Difesa russo aveva reso noto che la notte scorsa le sue forze hanno abbattuto 32 droni ucraini sulle regioni di Mosca, Bryansk, Kursk e Oryol.

soldati nel donbass 1

MISSILI E DRONI RUSSI SU TUTTA L’UCRAINA OLTRE 30 MORTI NELL’«ATTACCO PEGGIORE»

Estratto dell’articolo di Marta Serafini per il “Corriere della Sera”

[…] I missili di Vladimir Putin tornano a colpire obiettivi civili su tutta l’Ucraina. E uccidono almeno 30 persone, ferendone 160. Nel mirino, tutta l’Ucraina: Kiev, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia (la più colpita con 8 vittime), Dnipro, l’Est. Perfino Leopoli, al confine con la Polonia. «Un reparto di maternità, scuole, un centro commerciale, condomini e case: risponderemo sicuramente agli attacchi terroristici», tuona su X il presidente Volodymyr Zelensky dal fronte di Avdiivka dove è in visita per rendere omaggio ai soldati impegnati nella battaglia.

attacco russo su dnipro

«Il peggior attacco dall’inizio della inizio della guerra», dirà il comandante dell’aeronautica ucraina Mykola Oleshchuk mentre i militari dicono di non aver mai visto così tanti missili lanciati contemporaneamente. E anche se non è il più mortale — nell’aprile 2022, 61 persone furono uccise nella stazione ferroviaria di Kramatorsk — è sicuramente uno dei più aggressivi, con 158 tra missili ipersonici, da crociera, balistici , compreso l’X-22 più difficili da intercettare, e i droni kamikaze. Con un elemento preoccupante ulteriore: lo spazio aereo di un membro Nato è stato violato, di nuovo.

drone esplode vicino al cremlino 2

Da Varsavia il generale Wieslaw Kukula, capo di stato maggiore della Polonia, conferma: un missile russo è entrato nei nostri cieli. E lo ha fatto — aggiunge la Reuters citando un altro generale — per 40 chilometri per un periodo di tempo lungo 3 minuti.

[…] Putin però non si ferma. Due giorni fa i militari di Mosca hanno preso il controllo di Marinka, nell’Est dell’Ucraina. Macerie sì ma che hanno permesso ai russi di mettere in sicurezza la città di Donetsk togliendo così agli ucraini la possibilità di fare pressione. Ma a far scattare la rappresaglia è stato l’ennesima batosta alla flotta dello zar nel Mar Nero.

soldati ucraini fiume dnipro

Nella notte fra il 25 e il 26 dicembre, Kiev ha affondato a Feodosia, in Crimea, la nave da sbarco Novocherkassk. Un colpo cui il Cremlino ha risposto colpendo civili in tutta l’Ucraina […]