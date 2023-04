ZELENSKY, CHE PISTOLA! – IL PRESIDENTE UCRAINO HA RIVELATO DI PORTARE CON SÉ UN'ARMA NEL CASO LO ATTACCASSERO: “COMBATTO FINO ALLA MORTE. POTETE IMMAGINARE IL TITOLO 'IL PRESIDENTE UCRAINO CATTURATO DAI RUSSI'? SAREBBE UN DISONORE” – A BAKHMUT LA BATTAGLIA È SEMPRE PIÙ DURA PER GLI UCRAINI: LA BRIGATA DI MERCENARI RUSSI WAGNER DICE DI ESSERE A UN CHILOMETRO E MEZZO DALLA CONQUISTA DELLA CITTÀ – IERI SERA A PERM, IN RUSSIA, UN INCENDIO È DIVAMPATO IN UNA FABBRICA DI ARMAMENTI…

Sarebbero 190.510 i soldati russi rimasti uccisi dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo afferma il bollettino giornaliero dello stato maggiore di Kiev, che riporta l’uccisione di 470 soldati di Mosca nelle ultime 24 ore. […]

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky porta una pistola e ha spiegato che l’avrebbe usata per difendersi se i russi avessero attaccato il suo quartier generale nei primi giorni dell’invasione. «So sparare. Potete immaginare il titolo `Il presidente ucraino catturato dai russi”? Sarebbe un disonore”, ha detto Zelensky in una intervista alla rete televisiva 1+1, rilanciata dal Guardian.

Kiev ha riferito in passato che i russi avevano previsto di catturare il presidente ucraino all’inizio dell’invasione, ma che il complotto era stato sventato prima di una possibile irruzione nella sede del governo a via Bankova. «Nessuno sarebbe stato preso prigioniero perché avevamo preparato seriamente la difesa di via Bankova», ha detto Zelensky, spiegando che assieme alla sua cerchia ristretta avrebbe combattuto fino alla morte. Alla domanda se porta una pistola e fa pratica nel suo uso, ha risposto di sì. Ha però sottolineato che non la userebbe certo per suicidarsi, «ma sicuramente per rispondere al fuoco». […]

Un incendio si è sviluppato ieri sera in una fabbrica di armamenti nella città russa di Perm. Immagini di alte colonne di fumo nero sono state condivise sui social locali. L’incendio nello fabbrica della società Motovilikha è stato confermato dal ministero russo per le emergenze, riferisce Ukrainska Pravda. A quanto scrive il quotidiano russo Kommersant, la Motovilikha, società soggetta a sanzioni europee, è l’unico produttore russo di sistemi lancia missili multipli. Secondo le autorità, l’incendio si è sviluppato in una centralina di trasmissione. […]

«I nostri combattenti devono percorrere circa un chilometro e mezzo di area urbana per liberare Bakhmut (in russo Artemovsk) ha dichiarato all’agenzia statale russa Ria Novosti un militare della milizia privata Wagner. […]

