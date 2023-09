ZELENSKY HA CAPITO L'ANTIFONA - IL PRESIDENTE UCRAINO TORNA A PARLARE DI "SOLUZIONE DIPLOMATICA" PER LA CRIMEA: GLI AMERICANI GLI HANNO FATTO INTENDERE CHE POTREBBERO STACCARE LA SPINA DEGLI AIUTI, SENZA I QUALI KIEV NON RESISTEREBBE UN MINUTO AI RUSSI, E LUI CAMBIA STRATEGIA. MA NEGA DI VOLER TRATTARE CON PUTIN: "LA MORTE DI PRIGOZHIN DIMOSTRA CHE NON SI PUÒ NEGOZIARE CON LUI” - KYRYLO BUDANOV, CAPO DELL’INTELLIGENCE MILITARE DI KIEV: “MOSCA HA MESSO A PUNTO, INVANO, DIVERSI PIANI PER ASSASSINARE ZELENSKY”

1-ZELENSKY, MORTE PRIGOZHIN MOSTRA CHE NON SI PUÒ NEGOZIARE

(ANSA) - "Se è vero che Putin ha ucciso Prigozhin - stiamo ancora aspettando conferma di questo - ci sta ulteriormente mostrando la sua debolezza. La promessa di certe garanzie a Prigozhin e poi la sua uccisione significa quanto deboli siano le parole di Putin. E' impossibile andare a negoziare con Putin perché non riesce a mantenere le sue stesse parole e promesse".

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti. "Tutto questo conferma che non possiamo fidarci di Putin e che la sua parola non vale nulla. Aveva paura di Prigozhin e quindi lo ha gestito come abbiamo visto".

2-KIEV, SVENTATI DIVERSI PIANI DI MOSCA PER UCCIDERE ZELENSKY

(ANSA) - Mosca ha messo a punto invano "diversi" piani per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: lo ha reso noto il capo della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, Kyrylo Budanov, come riporta Rbc-Ucraina.

"Diverse volte hanno preparato seriamente alcune operazioni. Molto seriamente - ha affermato Budanov -. Hanno pianificato attentamente l'omicidio e svolto attività preparatorie. Alla fine, si può vedere che i servizi ucraini stanno lavorando abbastanza efficacemente, perché questo non è successo".

3-ZELENSKY, SOLUZIONE MILITARE O DIPLOMATICA PER LIBERARE CRIMEA

JOE BIDEN E VOLODYMYR ZELENSKY AL VERTICE NATO DI VILNIUS

(ANSA) - "Senza la Crimea, senza il Donbass e i territori occupati non ci potrà essere una pace sostenibile in Ucraina e quindi nemmeno nell'area europea. L'Ucraina essendo una nazione civilizzata non riconosce la parte di Crimea che appartiene alla federazione russa, altri Paesi non riconoscono questo e quindi la situazione non è sostenibile e ci sarà un caos permanente, è questo che cerca la Russia.

Questo può essere risolto in modo diplomatico o militare. Le truppe russe dovrebbero lasciare la penisola senza ulteriori pressioni, consentirebbe di risparmiare vite. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video al Forum The European House-Ambrosetti a Cernobbio.

