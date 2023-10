ZELENSKY HA PAURA DI FINIRE NELL’OMBRA E SI PREPARA AD ANDARE IN ISRAELE – IERI, PER RESTARE SOTTO I RIFLETTORI, È VOLATO A BRUXELLES PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE DEI MINISTRI DELLA DIFESA (INUSUALE PER UN CAPO DI STATO) NELLA SEDE NATO – L’INCUBO DI ZELENSKY È CHE LA NUOVA GUERRA IN ISRAELE FACCIA FINIRE IN UN CONO D'OMBRA IL CONFLITTO IN UCRAINA: “CONTIAMO SUL SUPPORTO DI BIDEN E DEI PARTNER UE, MA NESSUNO SA E NESSUNO PUÒ SAPERE COME SARÀ IL FUTURO…”

ZELENSKY VUOLE RECARSI IN ISRAELE IN SEGNO DI SOLIDARIETÀ

(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky vuole recarsi in visita in Israele in segno di solidarietà con il Paese. Lo riferisce il sito americano Axios citando fonti ucraine e israeliane.

ZELENSKY A SORPRESA NELLA SEDE NATO "ORA NON ABBANDONATE L'UCRAINA"

Estratto dell’articolo di Marco Bresolin per “la Stampa”

Un capo di Stato che vola in un altro Paese per partecipare a una riunione dei ministri della Difesa. Basterebbe questa immagine per rendersi conto di quanto sia forte per l'Ucraina il timore di finire in fondo alla lista delle priorità degli alleati occidentali, scavalcata dalla nuova crisi che sta infiammando il Medio Oriente. Volodymyr Zelensky ieri mattina è arrivato a sorpresa a Bruxelles e, per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa, ha varcato la sede della Nato dove appunto era in programma la riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza.

«Al momento contiamo sul supporto di Biden e su quello dei partner Ue, ma nessuno sa e nessuno può sapere come sarà il futuro» ha detto il leader ucraino in una conferenza con il premier belga Alexander De Croo, che lo ha ricevuto per annunciare la consegna dei caccia F-16. Gli aerei, però, non arriveranno prima del 2025 e la partita è ancora avvolta da una grande incertezza sul piano politico visto che in primavera ci saranno le elezioni.

Zelensky ha ringraziato, ma all'Ucraina servono armi nell'immediato perché la Russia si sta riorganizzando per il prossimo inverno. «Abbiamo bisogno di difesa aerea» ha ripetuto durante la riunione con il Gruppo di Contatto per la difesa di Kiev guidato dal segretario di Stato Usa alla Difesa, Lloyd Austin. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha riconosciuto che diversi alleati hanno annunciato nuove forniture militari […]

Secondo una fonte Nato, la controffensiva ucraina ha fatto progressi nei mesi estivi, nonostante le difficoltà anche a causa delle mine disseminate dalla Russia. L'esercito di Kiev «ha recuperato il 50% del terreno occupato dai russi dall'anno scorso», ma Putin è convinto che il tempo giocherà a suo favore e per questo «la Russia non va sottovalutata perché ha dimostrato di essere pronta a sopportare molte perdite». Inoltre sul terreno sono stati dispiegati centinaia di uomini che facevano parte della Wagner, soprattutto attorno a Bakhmut, anche se non sarebbero alle dirette dipendenze dell'esercito. […]

