ZELENSKY È NEI GUAI: OGGI TERRÀ UN DISCORSO AL CONGRESSO, POI STASERA INCONTRA JOE BIDEN ALLA CASA BIANCA, MA NEL PARLAMENTO USA L’ACCORDO PER I NUOVI AIUTI ALL’UCRAINA È ANCORA MOLTO LONTANO – I TRUMPIANI INCALZANO “SLEEPY JOE” E CHIEDONO UN PIANO DETTAGLIATO PER LA FINE DEL CONFLITTO IN UCRAINA, SUGGERENDO ALL'EX COMICO DI CEDERE PORZIONI DI TERRA ALLA RUSSIA – E PUTIN GODE: “L’INCONTRO TRA ZELENSKY E BIDEN NON CAMBIERÀ LA SITUAZIONE SUL CAMPO”

CREMLINO, 'INCONTRO BIDEN-ZELENSKY NON CAMBIERÀ NULLA'

(ANSA) - Dall'incontro tra i presidenti americano Joe Biden e ucraino Volodymyr Zelensky non uscirà nulla che possa "cambiare la situazione sul campo di battaglia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dalla Tass.

"Le decine di miliardi di dollari pompati in Ucraina non hanno aiutato a raggiungere alcun successo sul campo di battaglia", ha affermato Peskov. E così, ha aggiunto, "altre decine di miliardi di dollari che Kiev vuole siano ancora pompati in Ucraina, sono destinati ad essere un fiasco". "Conosciamo perfettamente bene questo processo - ha insistito Peskov -. Non può cambiare la situazione sul campo di battaglia e non può fermare nemmeno i progressi dell'operazione militare speciale".

LA MISSIONE DI ZELENSKY A WASHINGTON "PUTIN DEVE PERDERE, VA FERMATO ADESSO"

La visita lampo alla Casa Bianca si trasforma in una due giorni con un'agenda fitta di impegni e appuntamenti per Volodymir Zelensky che è arrivato in anticipo a Washington. Mentre il presidente Biden volava in Pennsylvania per promuovere la sua agenda interna, il leader ucraino ha parlato ai militari alla National Defense University e poi ha incontrato Kristalina Georgieva, direttrice del Fondo monetario internazionale.

La missione di Zelensky a Washington non è facile. Se Biden ribadirà l'incrollabile sostegno Usa all'Ucraina […], al Congresso stamane Zelensky troverà un ambiente più ostile. Parlerà a tutti i senatori, quindi si trasferirà nell'ufficio dello Speaker della Camera, Mike Johnson.

Nel pomeriggio sarà nello Studio Ovale. Il tutto mentre al pensatoio conservatore Heritage Foundation, inviati dell'ambasciata ungherese e non precisati alleati di Viktor Orban terranno riunioni a porte chiuse con i deputati con l'obiettivo di premere poi sul Congresso affinché non ceda alle richieste della Casa Bianca.

Al Senato è bloccata la risoluzione che prevede il finanziamento di 60,1 miliardi di dollari per le armi a Kiev. Il braccio di ferro fra repubblicani e democratici ruota attorno alle priorità: la destra vuole che l'amministrazione Biden faccia sforzi maggiori per rafforzare i confini e rivedere le regole sull'immigrazione.

Lo stesso Biden […] è disposto al dialogo, ma le proposte dei conservatori in materia di asilo e migrazione sono ritenute "estreme". L'interrogativo è quanto Biden sia disposto a sacrificare sul fronte migranti in nome degli aiuti a Kiev.

Ieri alcuni democratici, di fronte alle voci sulla disponibilità di Biden di restringere drasticamente le maglie per le richieste d'asilo, si sono opposti: «Inconcepibile - ha detto Alex Padilla - sarebbe una retromarcia dell'Amministrazione».

Il dialogo fra repubblicani e democratici è continuato nel weekend e anche ieri i negoziati per trovare un punto di caduta accettabile da tutti sono proseguiti. Ma nessuno parla di accordo vicino.

Il senatore JD Vance, trumpiano, ha aperto un secondo fronte di opposizione al sostegno all'Ucraina. Ha chiesto come i 60 miliardi potrebbero garantire progressi se finora gli oltre 100 militari dati non ne hanno portati così tanti. Al Congresso c'è una pattuglia non maggioritaria ma assai nutrita che vuole vedere un piano dettagliato per mettere fine al conflitto e o scorgere un termine dell'impegno Usa.

Zelensky ha utilizzato il discorso alla NDU per provare ad ammorbidire certe posizioni. «Quando il mondo libero esita, allora i dittatori festeggiano», ha detto il presidente che è stato introdotto sul palco da Lloyd Austin che ha sottolineato che l'America «difenderà gli alleati della Nato dall'aggressione russa». Il problema però è che il Congresso non agisce e quindi «gli aiuti ritardano ed è un sogno per Putin». […] L'obiettivo è quello di ricacciare i russi fuori da tutto il territorio ucraino. Anche su questo farà fatica a convincere l'intero Senato, lo stesso Vance ha invitato gli ucraini a considerare di cedere una porzione della propria terra. «La guerra di Putin è contro tutta l'Europa libera», ha spiegato Zelensky paragonando la difesa della libertà di oggi alla riscoperta della democrazia, del libero mercato e del primato della legge una volta caduto il Muro di Berlino nel 1989.

