13 mag 2023 10:15

ZELENSKY NON È ANCORA ARRIVATO MA BERGOGLIO FA GIÀ CAPIRE IN CHE DIREZIONE ANDRÀ IL LORO COLLOQUIO: “QUANDO IMPAREREMO CHE INVESTIRE NEL BENESSERE DELLE PERSONE È MEGLIO CHE SPENDERE RISORSE NELLA COSTRUZIONE DI ARMI LETALI?” – A PALAZZO CHIGI TEMONO IL TONO CHE POTREBBE USARE IL PONTEFICE, CHE TENTENNA E NON SI SCHIERA – IL PRECEDENTE CON IL PREMIER SHMYHAL, DUE SETTIMANE FA: L’UCRAINO APOSTROFAVA PUTIN COME “DITTATORE”, MENTRE BERGOGLIO CONTINUAVA A DIRE “PRESIDENTE”