29 giu 2023 18:33

ZELENSKY NON BUTTA VIA NIENTE: OGGI HA ACCOLTO A KIEV NIENTEPOPODIMENO CHE…GRETA THUNBERG – COSA POSSA FARE L’ECO-PISCHELLA CON LE TRECCINE PER FAR CAMBIARE IL CORSO DELLA GUERRA IN UCRAINA, NON CI È DATO SAPERE, MA IL PRESIDENTE UCRAINO SEMBRAVA SODDISFATTO: “ABBIAMO DISCUSSO DELLE CONSEGUENZE CATASTROFICHE DELL’ATTACCO TERRORISTICO RUSSO ALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI KAKHOVSKAYA”